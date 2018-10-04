СБУ: Россия готовится к захвату церквей в Украине 4 октября 2018 г. источник 0 0

Служба безопасности ожидает, что Россия может готовить провокации с захватом культовых сооружений в Украине и акции протеста, чтобы склонить руководство Украины к мирным соглашения на выгодных агрессору условиях.

Об этом рассказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.



«Мы ожидаем инспирации захвата культовых сооружений одной из конфессий якобы представителями праворадикальных националистических организаций, что позволит в дальнейшем инспирировать силовые противостояния и массовые акции



Кроме того, СБУ ожидает инспирированных РФ «пикетов, протестов, направления петиций и обращений в органы государственной власти с требованием восстановить мир любой ценой».



«В дальнейшем указанное движение должно приобрести организованную форму, перерасти в одновременные акции протеста в различных городах Украины с последующим направлением делегаций в столицу и блокировкой органов государственной власти», — сказал Кононенко.



Он добавил, что таким образом Россия пытается «создать так называемый управляемый хаос».



«Цель – склонение руководства государства к подписанию мирных соглашений на выгодных агрессору условиях», — сказал Кононенко.



Он заверил, что СБУ будет противостоять этому.



«Мы видим эти намерения и планы, видим, как их планируют реализовать, и активно работаем над недопущением их реализации», — подытожил Кононенко.



Как сообщалось, 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.



19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.



22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.



В УПЦ МП назвали обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.



31 августа в Стамбуле состоялась встреча вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.



Вселенский патриарх Варфоломей сообщил предстоятелю РПЦ, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию.