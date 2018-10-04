Общество

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СБУ: Россия готовится к захвату церквей в Украине

СБУ: Россия готовится к захвату церквей в Украине
Служба безопасности ожидает, что Россия может готовить провокации с захватом культовых сооружений в Украине и акции протеста, чтобы склонить руководство Украины к мирным соглашения на выгодных агрессору условиях.
Об этом рассказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

«Мы ожидаем инспирации захвата культовых сооружений одной из конфессий якобы представителями праворадикальных националистических организаций, что позволит в дальнейшем инспирировать силовые противостояния и массовые акции

Кроме того, СБУ ожидает инспирированных РФ «пикетов, протестов, направления петиций и обращений в органы государственной власти с требованием восстановить мир любой ценой».

«В дальнейшем указанное движение должно приобрести организованную форму, перерасти в одновременные акции протеста в различных городах Украины с последующим направлением делегаций в столицу и блокировкой органов государственной власти», — сказал Кононенко.

Он добавил, что таким образом Россия пытается «создать так называемый управляемый хаос».

«Цель – склонение руководства государства к подписанию мирных соглашений на выгодных агрессору условиях», — сказал Кононенко.

Он заверил, что СБУ будет противостоять этому.

«Мы видим эти намерения и планы, видим, как их планируют реализовать, и активно работаем над недопущением их реализации», — подытожил Кононенко.

Как сообщалось, 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

В УПЦ МП назвали обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

31 августа в Стамбуле состоялась встреча вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил предстоятелю РПЦ, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию.

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