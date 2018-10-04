Полиция начала розыск мужчины, который случайно убил девушку в центре Харькова 4 октября 2018 г. источник 0 0

Харьковские правоохранители начали расследование по факту смерти в центре Харькова 29-летней девушки, которая получила травмы в результате падения на нее споткнувшегося мужчины. Сам виновник трагедии с места происшествия скрылся.

По словам сестры погибшей, дней 20 сентября Наталья Иванова шла по улице Пушкинской рядом с Институтом имени Мечникова. Следовавший за ней тучный пожилой мужчина споткнулся и навалился на девушку, в результате чего они оба упали. Харьковчанка потеряла сознание. К ней на помощь бросились две женщины, вызвали скорую и помогли пострадавшей прийти в себя.



Однако спустя несколько минут Наталья снова лишилась чувств. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть девушки, а вскрытие показало, что причиной трагедии стал разрыв грудной аорты. Виновник случившегося с места происшествия скрылся и сейчас близкие харьковчанки пытаются его разыскать.



"Когда на помощь к Наташе бросились люди - и те, которые шли рядом, и посетители уличного кафе неподалеку - мужчина просто ушел. Я оставила цветы и записку со своим контактным номером телефона, но пока ко мне обратилась только одна из помогавших женщин. На камере, которая установлена в кафе, виновника не видно, а в аптеке, где он теоретически мог попасть на запись, нам со следователем отказались предоставлять видео", - жалуется сестра погибшей Татьяна.



Девушка также сообщила, что 2 октября кто-то забрал записку с ее номером телефона, а возле места трагедии появилась надпись "Вечная память. Ангелочек, прости". При этом никто из знакомых Натальи, уверена наша собеседница, не мог этого сделать. Харьковчанка также считает, что правоохранители недостаточно активно разыскивают мужчину, ставшего причиной гибели ее сестры.



"Сначала заявление приняли в Шевченковском райотделе, так как скорая, констатировавшая смерть, находилась на территории этого района. Однако через несколько дней следователь сообщил мне, что дело у него забрали и передали в Киевский ОП. Но там документы еще не получили и никаких действий по поиску виновника не предпринимали", - утверждает Татьяна.



В отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области NewsRoom подтвердили информацию о передаче дела, но уточнили, что уже открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство"). По словам правоохранителей, как только материалы поступят в райотдел, их обработают и возобновят следственные действия.