НБУ: сразу восемь украинских банков оказались в зоне риска 4 октября 2018 г. источник 0 0

Восемь из 24 украинских банков, участвовавших в оценке качества активов и стресс-тестировании Национального банка Украины (НБУ), требуют докапитализации на общую сумму 6,1 млрд грн.