Общество

  • 124
    •  / 

В Харькове появится доска в честь активиста Евромайдана

В Харькове появится доска в честь активиста Евромайдана
В Харькове появится памятная доска активисту Евромайдана Игорю Толмачеву, который погиб во время теракта у Дворца спорта в Харькове в 2015 году.
Председатель ХОГА Юлия Светличная встретилась с активистами харьковского Евромайдана и семьями героев Небесной Сотни. Темой разговора стали, в частности, актуальные вопросы преподавания современной истории в школах области. Представители общественности предложили идеи по проведению уроков истории, посвященных событиям Революции достоинства. Также обсуждались вопросы изготовления информационных материалов, посвященных памяти харьковских героев Небесной Сотни и погибших активистов Евромайдана.

— Озвученные идеи я полностью поддерживаю, со стороны областной государственной администрации будет оказана вся необходимая помощь в их реализации, — заверила руководитель Харьковской области.

Напомним, сейчас в Харькове три улицы названы именами харьковчан — героев Небесной Сотни: Владислава Зубенко, Евгения Котляра и Юрия Паращука. В ближайшее время в Харькове появится памятная доска активисту Евромайдана Игорю Толмачеву, который погиб во время теракта у Дворца спорта в Харькове в 2015 году. Доску разместят на здании, принадлежащем физико-техническому факультету Национального университета имени В.Н. Каразина на проспекте Академика Курчатова, 31.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2817.51 грн
100 EUR 3240.69 грн
10 RUB 4.2553 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи