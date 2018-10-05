В Харькове появится доска в честь активиста Евромайдана 5 октября 2018 г. Юлия Андреева 0 0

В Харькове появится памятная доска активисту Евромайдана Игорю Толмачеву, который погиб во время теракта у Дворца спорта в Харькове в 2015 году.

Председатель ХОГА Юлия Светличная встретилась с активистами харьковского Евромайдана и семьями героев Небесной Сотни. Темой разговора стали, в частности, актуальные вопросы преподавания современной истории в школах области. Представители общественности предложили идеи по проведению уроков истории, посвященных событиям Революции достоинства. Также обсуждались вопросы изготовления информационных материалов, посвященных памяти харьковских героев Небесной Сотни и погибших активистов Евромайдана.



— Озвученные идеи я полностью поддерживаю, со стороны областной государственной администрации будет оказана вся необходимая помощь в их реализации, — заверила руководитель Харьковской области.



Напомним, сейчас в Харькове три улицы названы именами харьковчан — героев Небесной Сотни: Владислава Зубенко, Евгения Котляра и Юрия Паращука. В ближайшее время в Харькове появится памятная доска активисту Евромайдана Игорю Толмачеву, который погиб во время теракта у Дворца спорта в Харькове в 2015 году. Доску разместят на здании, принадлежащем физико-техническому факультету Национального университета имени В.Н. Каразина на проспекте Академика Курчатова, 31.