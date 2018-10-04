Верховная Рада определилась с законом о госязыке 4 октября 2018 г. источник 0 0

Народные депутаты приняли за основу проект закона об обеспечении функционировании украинского языка как государственного 5670-д, подготовленный общественными организациями.

За законопроект проголосовал 261 депутат.



Предусмотрено создание Национальной комиссии стандартов государственного языка и введение должности уполномоченного по вопросам защиты государственного языка.



Представляя проект глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий сообщил, что авторы законопроекта отказались от идеи ввести должности инспекторов по вопросам языка. Вместо них следить за выполнением закона будет уполномоченный по вопросам защиты государственного языка.



Также предлагается штрафовать чиновников, депутатов, других должностных лиц, если они не используют на работе государственный язык. За публичное оскорбление украинского языка вводится уголовная ответственность - лишение свободы на срок до трех лет, как за публичное надругательство над флагом, гербом или гимном Украины.



Предполагается, что государство гарантирует право на получение образования на государственном языке. В сфере обслуживания также используется государственный язык. По просьбе клиента допускается его персональное обслуживание на другом языке, приемлемом для сторон. Маркировка, инструкции, другая информация о товарах и услугах в том числе в интернете должна быть предоставлена на украинском языке. Государство обеспечивает использование украинского языка в сфере культуры.



Спектакли и фильмы на иностранном языке дублируются на украинском. Также должны дублироваться телерадиопередачи на иностранных языках.



Печатные СМИ издаются на украинском, может быть несколько версий издания, одно из которых на государственном языке. Интернет-страницы СМИ должны будут по умолчанию загружаться на украинском языке. При этом украинская версия должны быть не меньше по объему чем версия на другом языке.