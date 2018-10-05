Американец сделал удивительную находку в старом диване: фото-факт

Очень часто в старых вещах люди находят что-то невероятное. Это могут быть и деньги, и украшения, и известные полотна или даже потерянные чеки. Вот и американцу очень повезло, когда он нашел золотое кольцо с гравировкой.

Джефф Мехер решил забрать себе диван, который старые хозяева оставили на обочине. Мужчина решил привести его в порядок, почистить и подкрутить, где было необходимо. Но он и представить не мог, какой сюрприз его там ждет. В прошивке дивана он нашел ювелирное украшение, на котором было выгравировано инициалы и дата бракосочетания — 31 декабря 1989 года. По инициалам мужчина догадался, что кольцо принадлежит губернатору Филу Брайанту. По этому мужчина сразу обратился в администрацию губернатора, чтобы сообщить о столь значимой находке.Спустя двадцать девять лет кольцо вернулось к своему законному владельцу, который был очень этому рад. Губернатор вспоминает, что этот диван действительно когда-то принадлежал ему. Но затем они с супругой решили его отдать родственникам, так как он им просто надоел. Это произошло в 1989 году, тогда же политик потерял обручальное кольцо.Политик лично встретился с Джеффом Мехером, чтобы еще раз поблагодарить его за то, что тот вернул ему ценную вещь.