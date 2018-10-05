Харьков

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«Просьба освободить вагоны»: харьковские трамваи пошли по кругу

«Просьба освободить вагоны»: харьковские трамваи пошли по кругу
Движение трамваев по улице Академика Павлова – на участке от Салтовского переулка до улицы Героев Труда – перекрыто.
Этот порядок будет действовать ежедневно с 9:00 до 16:00 5 и 6 октября, сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета. Потому что ремонтируют трамвайные пути у метростанции «Академика Павлова».
 
Таким образом, трамваи №27 и 28 будут курсировать следующим образом: разворотный круг «Новожаново» - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская  - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - въезд Семиградский - ул. Бестужева - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
 
в обратном направлении: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» - ул. Шевченко - ст. м. «Киевская» - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Бестужева - въезд Семиградский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская  - ул. Москалевская  -разворотный круг «Новожаново».

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