«Просьба освободить вагоны»: харьковские трамваи пошли по кругу 5 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение трамваев по улице Академика Павлова – на участке от Салтовского переулка до улицы Героев Труда – перекрыто.

