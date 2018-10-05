Харьковский «Политехник» стал бронзовым призером Кубка ректора 5 октября 2018 г. Олег Столбецов 0 0

Во Дворце игровых видов спорта «Локомотив» имени Георгия Кирпы завершился традиционный предсезонный международный турнир по баскетболу среди мужских команд «Кубок ректора НТУ «ХПИ».

В соревнованиях приняли участие четыре команды: харьковский «Политехник» и БК «Запорожье», представляющие украинскую Суперлигу, николаевский «Нико-Баскет» из высшей лиги и чемпион Беларуси «Цмоки-Минск», приехавший в Харьков вторым составом. Они сыграли в один круг. Победителями турнира стали запорожцы, которые выиграли все три встречи: у белорусов - 92:81 (15:18, 18:18, 38:24, 21:21), у харьковчан - 85:66 (26:16, 21:13, 16:13, 22:24) и у николаевцев - 88:65 (17:23, 27:16, 21:15, 23:11). На втором месте - «Цмоки-Минск», обыгравший харьковчан - 87:77 (23:28, 19:13, 19:20, 26:16) и николаевцев - 66:60 (15:17, 17:21, 18:26, 16:16), на третьем - «Политехник», переигравший в заключительный день «Нико-Баскет» - 99:91 (22:23, 23:20, 18:24, 36:24). Команда из Николаева замкнула квартет участников турнира.



6 октября в стартовом матче чемпионата Украины в Суперлиге Пари-матч «Политехник» в Днепре в 14.00 сыграет с местным «Днепром».