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Харьковский «Политехник» стал бронзовым призером Кубка ректора

Харьковский «Политехник» стал бронзовым призером Кубка ректора
Во Дворце игровых видов спорта «Локомотив» имени Георгия Кирпы завершился традиционный предсезонный международный турнир по баскетболу среди мужских команд «Кубок ректора НТУ «ХПИ».
В соревнованиях приняли участие четыре команды: харьковский «Политехник» и БК «Запорожье», представляющие украинскую Суперлигу, николаевский «Нико-Баскет» из высшей лиги и чемпион Беларуси «Цмоки-Минск», приехавший в Харьков вторым составом. Они сыграли в один круг. Победителями турнира стали запорожцы, которые выиграли все три встречи: у белорусов - 92:81 (15:18, 18:18, 38:24, 21:21), у харьковчан - 85:66 (26:16, 21:13, 16:13, 22:24) и у николаевцев - 88:65 (17:23, 27:16, 21:15, 23:11). На втором месте - «Цмоки-Минск», обыгравший харьковчан - 87:77 (23:28, 19:13, 19:20, 26:16) и николаевцев - 66:60 (15:17, 17:21, 18:26, 16:16), на третьем - «Политехник», переигравший в заключительный день «Нико-Баскет» - 99:91 (22:23, 23:20, 18:24, 36:24). Команда из Николаева замкнула квартет участников турнира.

6 октября в стартовом матче чемпионата Украины в Суперлиге Пари-матч «Политехник» в Днепре в 14.00 сыграет с местным «Днепром».

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