Общество

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За невключенные фары уже начали штрафовать

За невключенные фары уже начали штрафовать
В связи с сокращением светового дня и часто плохими погодными условиями возникает необходимость улучшить видимость автомобиля как для остальных участников движения, так и для пешеходов.
С 1 октября за городом днем необходимо включать ближний свет фар.

Как говорится в правилах дорожного движения, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни (ДХО), а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар. Штраф за нарушение этого требования — от 425 грн.

Как разъяснили правоохранители, требование продиктовано в первую очередь повышением безопасности движения за городом. Дело в том, что на автомагистралях скорость транспорта часто превышает 100 км/ч, при этом включенные фары или ходовые огни позволят водителям заранее рассмотреть на дороге машину и воздержаться от рискованных маневров.

Включение фар актуально в осенне-весенний период, когда видимость из-за дождей, туманов, снегопадов или метелей ухудшается.

Кстати, правило о езде с включенными осветительными приборами в светлое время суток уже давно действует во многих западноевропейских странах, в том числе и скандинавских, и положительным образом отразилось на безопасности движения.

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