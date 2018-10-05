Флаг Украины отныне будет на чемпионском поясе WBC 5 октября 2018 г. Мирослава Лебедь фото: Николай Лазаренко 0 0

Президент Петр Порошенко провел встречу с участниками 56-го Конгресса Всемирного боксерского совета (WBC).

Конгресс, который состоялся в Киеве, собрал 600 участников более чем из 164 стран мира.



Во время встречи президенту Петру Порошенко вручили символический пояс чемпиона WBC с украинским флагом.



– То, что символ Украины теперь появится на логотипе пояса WBC – для нас особое событие и знак величия, – сказал президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман, передавая пояс Петру Порошенко. – Теперь этот логотип с украинским флагом будет на поясе всегда.



Украинский президент поблагодарил за подарок.



– Это, помимо прочего, является подтверждением того, что Украина – великое боксерское государство, – сказал Петр Порошенко.



Глава государства особо подчеркнул, что в условиях, когда Украина является объектом агрессии, очень важно видеть солидарность со всем миром.



– То, что флаг Украины отныне будет на поясе WBC, действительно впечатляет, – добавил он. – Это является важным посылом того, что мы имеем теперь настоящего друга в лице вашего совета, – добавил он.



Киевский городской голова Виталий Кличко также поблагодарил президента WBC Маурисио Сулеймана за большую честь.



– Это большая честь – видеть украинский флаг на поясе чемпионов WBC в тяжелом весе. Чемпионский пояс поднимали над головой такие великие боксеры, как Мохаммед Али, Хулио Сесар Чавес, Эвандер Холифилд, Марвин Хаглер, Майк Тайсон. Каждый следующий чемпион, который будет поднимать над головой этот пояс, будет знать, что там есть украинский флаг, – сказал Виталий Кличко. – Это будет напоминать, что Украина – действительно великая боксерская страна.