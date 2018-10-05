Крушение рейса MH17: Нидерланды узнали о тайной операции российской разведки 5 октября 2018 г. источник 0 0

Военная разведка России пыталась выкрасть документы о расследовании авиакатастрофы рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, заявила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд.

Она сказала, что ноутбук, принадлежавший одному из четырех высланных из Нидерландов россиян — Евгения Серебрякова, был подключен к сетям Бразилии, Швейцарии, и Малайзии, и при этом деятельность в малайзийских сетях (применялся в кибератаке на полицию и прокуратуру ) была связана с расследованием крушения "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украины в 2014 году.



17 июля 2014 года примерно в 16:20 над городом Шахтерск Донецкой области пропал с экранов радаров самолет авиакомпании "Малайзийские авиалинии" Боинг-777, совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. Тогда погибли 298 человек – все, кто был на борту. Среди них-граждане Нидерландов, Малайзии, США, Австралии.



Почти через четыре года, 24 мая 2018 года, Международная следственная группа на пресс-конференции в Гааге продемонстрировала обломки ракеты, которой сбили самолет . Следователи подтвердили, что комплекс "Бук", из которого была запущена ракета, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске, России.



На следующий день Австралия и Нидерланды официально объявили, что именно Россия несет ответственность за уничтожение малайзийского "Боинга 777" над Украиной в 2014 году. Европейский Совет также призвал Россию взять на себя ответственность и полностью содействовать всем попыткам установить истину, справедливость и вину конкретных лиц в преступлении.



При этом РФ до сих пор отрицает свою причастность к трагедии.