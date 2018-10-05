В Харькове открывается музыкальный фестиваль 5 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Открытие 25-го Международного музыкального фестиваля «Харьковские ассамблеи: противление злу искусством» состоится 6 октября в Харьковской областной филармонии.

В этом году фестиваль посвящен выдающейся пианистке XIX века, супруге и первой исполнительнице сочинений Роберта Шумана Кларе Шуман. Она стала «героем» ассамблей, вокруг которого сформирована художественная программа. Как отметила Татьяна Веркина, именно судьба Клары Вик дает возможность подумать о предназначении женщины в творчестве и жизни, о том, как преодолевать трудности, и что мы можем сделать, чтобы наша жизнь была насыщенной, творческой и активной.



– Героя подсказывает время. И в этот раз я была убеждена, что это должна быть только Клара Шуман, – рассказывает художественный руководитель фестиваля, ректор Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского Татьяна Веркина. – Следующий год будет юбилейным годом Клары. Это была уникальная женщина и музыкант. Она ездила по всему миру с гастролями в 19-м веке, когда не было поездов, условий, у нее было восемь детей. Она играла на таком уровне, что даже такие титаны пианизма, как Мендельсон и Лист, снимали шляпу, слушая ее. Она затмевала самого Роберта Шумана, который для нас стоит на первом плане, но тогда он был известен благодаря Кларе. Дело не в том, что она исполняла его музыку, а в том, что она вдохновляла его на создание гениальных произведений. Его и Брамса. И по тем темам, которые они использовали, мы слышим, какой талант был в душе этой женщины.



Фестиваль будет проходить в течение трех недель. Публика сможет услышать игру музыкантов из разных стран: дирижеров Кристофа Адта (Германия), Юрия Насушкина (Испания) и Константина Лифшица (Швейцария); пианистов Вольфганга Манца (Германия), Уильяма Фонга, Майкла Белла (Великобритания), Юстаса Дварионаса (Литва), Стефании Аргентьери (Италия), Лидии Стратулат и Пабло Гальдо (Испания). Также выступят кларнетист Эстебан Вальверде (Испания), виолончелисты Денис Северин (Швейцария), Вен-Синн Янг (Германия), Разван Сумма (Румыния), Атанас Крастев (Болгария), певцы Кристиан Хильц (Германия) и Карен Радклифф (Великобритания), скрипач Петер Розенберг (Германия).



– Вольфган Манц будет играть потрясающий Концерт№1 Брамса. Он лауреат самых престижных конкурсов – Королевы Елизаветы, Ван Клиберна, конкурса в Лице. Константин Лифшиц в 1991 году принял участие в нашем первом фестивале, и в этот раз, уже будучи в мировом плане знаменитым человеком, приезжает на закрытие фестиваля всей семьей, потому что они – харьковчане, – отметила Татьяна Веркина.



Также на фестивале выступят представители Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского - заслуженный артист Украины Юрий Кот и лауреат международных конкурсов Антоний Барышевский. Традиционно состоятся концерты классов ведущих профессоров Харьковского университета искусств, студентов вуза, кафедр камерного ансамбля, оркестровых струнных инструментов, духовых и ударных инструментов, пройдет совместный концерт кафедры специального фортепиано университета искусств и отдела специального фортепиано специализированной музыкальной школы-интерната.



По инициативе Совета молодых ученых при Министерстве культуры Украины в рамках фестиваля пройдет Третий конкурс музыкального искусства, в котором примут участие люди с высшим художественным образованием в возрасте до 40 лет включительно.



– Конкурс направлен на молодых педагогов. Этого в Украине не делал еще никто. В этом году мастерство музыкантов будет оценивать жюри очень высокого уровня. Это ко многому обязывает, но мы верим в талант исполнителей, – отметила ректор университета.



Также в рамках фестиваля пройдут научно-практическая конференция «Женщина за пределами обычного: Клара Шуман, Фанни Мендельсон, Мария Шимановская...», презентации и творческие встречи. Музыканты из разных стран - в частности, Польши, Литвы, Германии, Великобритании, Швейцарии – проведут мастер-классы по игре на духовых, струнных инструментах и вокалу. Кроме того, завтра, 4 октября, для всех желающих пройдет экскурсия по университету.