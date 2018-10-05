Ученые, наконец, разобрались с происхождением скифов и сарматов

Как сообщает N+1
, генетически часть скифов и сарматов напоминали современную мордву и народы Северного Кавказа. У киммерийцев и сарматов были общие предки, но ни одна из трех групп не была предком другой.
В ходе исследования ученые отсеквенировали и проанализировали полный геном 35 человек, которые жили в период с 1,9 тысячи лет до нашей эры по 400 год нашей эры. Останки 13 из них были найдены в "срубных" погребениях, трое были киммерийцами, 14 — скифами и пятеро — сарматами.
В результате было установлено, что, несмотря на то, что представители всех четырех групп были генетически схожи между собой, ни одна из них не была предком другой. Люди, ассоцированные со срубной культурой были генетически похожи, с одной стороны, на древних охотников-собирателей, живших в Западной Евразии и на Ближнем Востоке, с другой стороны — на современную мордву и народы Северного Кавказа. Киммерийцы, также, как и представители срубной общности, были генетически схожи с выходцами из Западной Евразии, а также с народами, населявшими степные районы современных России и Казахстана.
Скифов можно было разделить на четыре группы. Одна из них была похожа на популяции, которые населяли Северную Европу, другая – на население Южной Европы. Третья группа генетически была похожа на современных представителей мордвы и население Северного Кавказа. Скифы из четвертой группы были похожи на современных болгар, греков, хорватов и турок. По предположению авторов работы, кочевники смешивались как с местными оседлыми народами, так и с другими пришельцами, например, черноморскими греками.
Скифы из третьей группы одновременно генетически были схожи с сарматами, несмотря на то, что те жили на другом конце степи. Некоторые скифы, киммерийцы и сарматы относились к митохондриальным гаплогруппам, которые ассоциируются с жителями Дальнего Востока и Центральной Азии.