Технологии

  • 97
    •  / 

Ученые, наконец, разобрались с происхождением скифов и сарматов

Ученые, наконец, разобрались с происхождением скифов и сарматов
Генетики из шести стран под руководством Андерса Гетерстрома  из Стокгольмского университета  прояснили происхождение скифов, сарматов и киммерийцев.
Как сообщает N+1, генетически часть скифов и сарматов напоминали современную мордву и народы Северного Кавказа. У киммерийцев и сарматов были общие предки, но ни одна из трех групп не была предком другой.

В ходе исследования ученые отсеквенировали и проанализировали полный геном 35 человек, которые жили в период с 1,9 тысячи лет до нашей эры по 400 год нашей эры. Останки 13 из них были найдены в "срубных" погребениях, трое были киммерийцами, 14 — скифами и пятеро — сарматами.

В результате было установлено, что, несмотря на то, что представители всех четырех групп были генетически схожи между собой, ни одна из них не была предком другой. Люди, ассоцированные со срубной культурой были генетически похожи, с одной стороны, на древних охотников-собирателей, живших в Западной Евразии и на Ближнем Востоке, с другой стороны — на современную мордву и народы Северного Кавказа. Киммерийцы, также, как и представители срубной общности, были генетически схожи с выходцами из Западной Евразии, а также с народами, населявшими степные районы современных России и Казахстана.

Скифов можно было разделить на четыре группы. Одна из них была похожа на популяции, которые населяли Северную Европу, другая – на население Южной Европы. Третья группа генетически была похожа на современных представителей мордвы и население Северного Кавказа. Скифы из четвертой группы были похожи на современных болгар, греков, хорватов и турок. По предположению авторов работы, кочевники смешивались как с местными оседлыми народами, так и с другими пришельцами, например, черноморскими греками.

Скифы из третьей группы одновременно генетически были схожи с сарматами, несмотря на то, что те жили на другом конце степи. Некоторые скифы, киммерийцы и сарматы относились к митохондриальным гаплогруппам, которые ассоциируются с жителями Дальнего Востока и Центральной Азии.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2817.51 грн
100 EUR 3240.69 грн
10 RUB 4.2553 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи