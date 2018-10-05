Ученые, наконец, разобрались с происхождением скифов и сарматов 5 октября 2018 г. источник 0 0

Генетики из шести стран под руководством Андерса Гетерстрома из Стокгольмского университета прояснили происхождение скифов, сарматов и киммерийцев.