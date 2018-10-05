Харьков

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В Харькове проходит семейный фестиваль

В Харькове проходит семейный фестиваль
Первый общегородской семейный фестиваль «МамоТатоФест» проходит в эти дни в Харькове.
Проект «МамоТатоФест» стал одним из победителей городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов 2018 года.

В  рамках фестиваля прошел конкурс украинской песни «Слобожанська колискова», в котором приняли участие около 30 коллективов и сольных исполнителей,  приславшие видео колыбельных в своем исполнении на  сайт мероприятия. Также состоялся фестиваль детского рисунка «Мій чарівний сон», где около 1 тыс. детей изобразили свое видение семейных ценностей. Их работы собрали для выставки.

6 октября во всех районах Харькова пройдут семинары по воспитанию детей, повышению финансовой грамотности детей и родителей, а также различные мастер-классы.

Закрытие «МамоТатоФеста» состоится 7 октября во Дворце студентов Национального технического университета «ХПИ» (ул. Пушкинская, 79/1). На заключительном концерте выступят танцевальные коллективы города, победители конкурса «Слобожанська колискова» и трио «Купава», а также состоится церемония награждения участников фестиваля.

Перед началом концерта во Дворце студентов пройдут мастер-классы для всей семьи. Начало – в 16:30, начало гала-концерта – в 17:30. Вход – свободный.

Фестиваль организован общественной организацией «Центр развития «Будущие гении» при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, сообщает пресс-служба горсовета.

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