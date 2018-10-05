Харьковские борцы успешно выступили на турнире «Дружба» 5 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Броварах Киевской области состоялся открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек, на котором спортсмены Харьковщины завоевали шесть наград.

Участие в соревнованиях приняли 360 борцов 2002-2003 годов рождения из Украины, Беларуси, Молдовы, Польши, Азербайджана, Румынии, Италии, Германии и Венгрии



По итогам турнира харьковские спортсмены завоевали одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медали.



В соревнованиях среди девушек в категории до 73 кг победу завоевала Анна Фомицкая. В решающем поединке она поборола харьковчанку Елизавету Малай.



Также серебряными призерами турнира стали: Станислав Луценко (весовая категория – до 42 кг), Владимир Качанов (весовая категория – до 80 кг) и Дарья Медвецкая (весовая категория – до 53 кг).



Бронзовую медаль завоевал Руслан Гриник (весовая категория – до 51 кг).