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Харьковские борцы успешно выступили на турнире «Дружба»

Харьковские борцы успешно выступили на турнире «Дружба»
В Броварах Киевской области состоялся открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек, на котором спортсмены Харьковщины завоевали шесть наград.
Участие в соревнованиях приняли 360 борцов 2002-2003 годов рождения из Украины, Беларуси, Молдовы, Польши, Азербайджана, Румынии, Италии, Германии и Венгрии

По итогам турнира харьковские спортсмены завоевали одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медали.

В соревнованиях среди девушек в категории до 73 кг победу завоевала Анна Фомицкая. В решающем поединке она поборола харьковчанку Елизавету Малай.

Также серебряными призерами турнира стали: Станислав Луценко (весовая категория – до 42 кг), Владимир Качанов (весовая категория – до 80 кг) и Дарья Медвецкая (весовая категория – до 53 кг).

Бронзовую медаль завоевал Руслан Гриник (весовая категория – до 51 кг).

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