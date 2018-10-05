Он подчеркнул, что сам факт пребывания за границей не является основанием отказывать в субсидии, если человек:
- получает в Украине пенсию или другие официальные доходы, такие как стипендия, пособие при рождении ребенка,
- находится на лечении, учебе или в командировке,
- декларирует в Украине доходы и уплачивает ЕСВ.
К последнему случаю относятся работники, которые вправе задекларировать в Украине свои заработки, уплатить ЕСВ и на основе этого получить субсидию.
Также есть случаи, когда граждане Украины работают за границей официально и платят там ЕСВ (перечень стран
, с которыми у Украины есть соглашения в сфере социального обеспечения и пенсионного страхования).
Поэтому, если такой гражданин платит ЕСВ за рубежом и подтверждает это документально, субсидию в Украине домохозяйство, в котором он зарегистрирован, имеет право получить на общих условиях.