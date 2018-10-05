Происшествия

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У оккупантов Крыма случилось крупное ЧП на Керченском мосту: видео-факт

У оккупантов Крыма случилось крупное ЧП на Керченском мосту: видео-факт
Во временно оккупированном Крыму пролет строящейся железнодорожной части Керченского моста съехал в воду при монтаже конструкций.
Об этом сообщают СМИ полуострова со ссылкой на пресс-службу российского управления дорог Тамань.

«На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье», – говорится в сообщении.



Предполагается, что инцидент произошел в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал.



«Опоры не повреждены, несущая способность не нарушена. Само пролётное строение, оказавшееся в воде, извлекут из акватории кранами после необходимой подготовки. На место упавшего пролётного строения будет установлено новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 суток», – уточняется в сообщении.

На участке работают представители заказчика и подрядчика, которые оценивают последствия инцидента и выясняют его причины.

Ввод железнодорожного моста в эксплуатацию – декабрь 2019 года.

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