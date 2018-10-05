МОК предупредил о возможном исключении бокса из программы Олимпиады 5 октября 2018 г. источник 0 0

Бокс могут исключить из программы Олимпийских игр. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете.

Причиной стал тот факт, что единственный кандидат на пост президента Международной федерации бокса - узбекский бизнесмен Гафур Рахимов, которого подозревают в связях с организованной преступностью.



Министерство финансов США считают Рахимова "одним из главных преступников Узбекистана и важным человеком в торговле героином".



В МОК заявили, что "серьезно обеспокоены тяжелой ситуацией в федерации и поточном управлении".



Бокс был в программе всех Олимпиад с 1920 года, несмотря на то, что возникали споры из-за судейства и подозрения из-за договорных поединков.



На Олимпиаде-2012 больше всего медалей для Украины выиграли именно боксеры. Чемпионами стали Александр Усик и Василий Ломаченко.