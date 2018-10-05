Россияне быстро теряют доверие к Путину: соцопрос 5 октября 2018 г. источник 0 0

Рейтинг доверия россиян к своему президенту Владимиру Путину снизился на 17% – до 58%. Таковы результаты последнего опроса «Левада-Центра».

Сейчас россияне больше доверяют армии, чем президенту, и уровень доверия к Путину упал к «докрымскому» уровню 2013 года. В прошлом году доверие к президенту испытывали 75% россиян.



66% граждан России считают, что армия «вполне заслуживает доверия», а в 2012 году россиян с таким мнением было 39%.



По мнению социологов «Левада-центра», падение уровня доверия к Путину связано с «шоком от контраста предвыборных обещаний с пенсионной реформой».



Опрос проводился 20-26 сентября среди 1600 человек.