Общество

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Россияне быстро теряют доверие к Путину: соцопрос

Россияне быстро теряют доверие к Путину: соцопрос
Рейтинг доверия россиян к своему президенту Владимиру Путину снизился на 17% – до 58%. Таковы результаты последнего опроса «Левада-Центра».
Сейчас россияне больше доверяют армии, чем президенту, и уровень доверия к Путину упал к «докрымскому» уровню 2013 года. В прошлом году доверие к президенту испытывали 75% россиян.

66% граждан России считают, что армия «вполне заслуживает доверия», а в 2012 году россиян с таким мнением было 39%.

По мнению социологов «Левада-центра», падение уровня доверия к Путину связано с «шоком от контраста предвыборных обещаний с пенсионной реформой».

Опрос проводился 20-26 сентября среди 1600 человек.

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