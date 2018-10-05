В Харькове умер крупный ученый 5 октября 2018 г. источник 0 0

Александр Верещак более 20 лет преподавал в высших учебных заведениях Харькова, был руководителем аспирантов и консультантом докторантов.

Директор, председатель правления ПАО "АО "Научно-исследовательский институт радиотехнических измерений" (НИИРИ), доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный машиностроитель Александр Верещак скончался 2 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГНПП "Объединение "Коммунар".



Для справки. Александр Верещак родился 3 октября 1949 в г. Дергачи Харьковской области. В 1972 г. окончил Харьковский институт радиоэлектроники (специальность - "Автоматика и телемеханика"). В 1993 г. окончил Академию народного хозяйства по специальности "Управление бизнесом". В 1990 г. защитил диссертацию кандидата технических наук. С 2007 г. - доктор технических наук.



В течение 1966-1981 гг. работал на Харьковском приборостроительном заводе им. Т. Г. Шевченко, где прошел путь от инженера до начальника производства.



С 1981 года работал в Научно-исследовательском институте радиотехнических измерений, где занимал должности заместителя главного инженера, главного инженера, директора института (с 1988 г.).



С 1997 года - директор НИИ радиотехнических измерений, председатель правления.



Более 20 лет преподавал в высших учебных заведениях Харькова, был руководителем аспирантов и консультантом докторантов.



В 1995 г. за весомый личный вклад в укрепление научно-технического и производственного потенциала ракетно-космической отрасли был удостоен почетного звания "Заслуженный машиностроитель Украины".



За весомые трудовые достижения награжден орденами "За заслуги" III, II, I ст. (2001, 2005, 2009 гг.).