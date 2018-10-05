Ученым удалось воссоздать облик царицы Нефертити: фото-факт

С помощью технологии 3D-сканирования ученым возможно удалось воссоздать облик матери Тутанхамона – Нефертити, а также установить место ее погребения.

На протяжении многих лет вокруг мумии «Юная леди», обнаруженной в Долине Царей, шли многочисленные дискуссии. До сих пор не установлено, кем она являлась при жизни.Реконструировать лицо мумии взялся Университет Бристоля. Египтолог Эйден Додсон был назначен главой этого проекта. Вместе с палеохудожницей Элизабет Дэйнс они продемонстрировали миру, как на самом деле могла выглядеть легендарная мумия при жизни.Ее облик оказался очень схожим на изображения царицы Нефертити – потенциальной матери Тутанхамона. Поэтому ученые принялись заверять, что мумия «Юная леди» является не чем иным как гробницей легендарной египетской царицы.Нефертити являлась супругой фараона Эхнатона, а поэтому вполне возможно была матерью Тутанхамона. Умерла царица в 1334 г. до н. э. На данный момент ее возраст смерти точно не установлен – он колеблется в районе 29 – 38 лет. Ученые уверены, что после смерти ее тело было мумифицировано. Но до сих пор не установлено точное место ее погребения.