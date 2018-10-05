Технологии

  • 141
    •  / 

Ученым удалось воссоздать облик царицы Нефертити: фото-факт

Ученым удалось воссоздать облик царицы Нефертити: фото-факт
С помощью технологии 3D-сканирования ученым возможно удалось воссоздать облик матери Тутанхамона – Нефертити, а также установить место ее погребения.
На протяжении многих лет вокруг мумии «Юная леди», обнаруженной в Долине Царей, шли многочисленные дискуссии. До сих пор не установлено, кем она являлась при жизни.

Реконструировать лицо мумии взялся Университет Бристоля. Египтолог Эйден Додсон был назначен главой этого проекта. Вместе с палеохудожницей Элизабет Дэйнс они продемонстрировали миру, как на самом деле могла выглядеть легендарная мумия при жизни.

Ее облик оказался очень схожим на изображения царицы Нефертити – потенциальной матери Тутанхамона. Поэтому ученые принялись заверять, что мумия «Юная леди» является не чем иным как гробницей легендарной египетской царицы.



Нефертити являлась супругой фараона Эхнатона, а поэтому вполне возможно была матерью Тутанхамона. Умерла царица в 1334 г. до н. э. На данный момент ее возраст смерти точно не установлен – он колеблется в районе 29 – 38 лет. Ученые уверены, что после смерти ее тело было мумифицировано. Но до сих пор не установлено точное место ее погребения.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2817.51 грн
100 EUR 3240.69 грн
10 RUB 4.2553 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи