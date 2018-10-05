В Украине «тормознули» большую приватизацию 5 октября 2018 г. источник 0 0

Продажа почти всех объектов большой приватизации в Украине состоится в 2019 году.

Об этом заявил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров на заседании Специальной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации.



"Мы уже можем констатировать факт, что из тех объектов большой приватизации, которые мы наметили, по большинству из них процесс приватизации переносится на 2019 год", - сказал он.



По словам Трубарова, в этом году, скорее всего, удастся приватизировать лишь Центрэнерго, по которому Кабинет министров утвердил стартовую цену и условия продажи.



Конкурс по приватизации госпакета акций данного предприятия должен состояться в конце ноября или начале декабря этого года.



Приватизация Центрэнерго является одним из ключевых условий переговоров с МВФ, но процесс затягивается с 2015-го.



Напомним, что в январе 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.



Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.



В марте ФГИ утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов.



В мае правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год в который вошли 26 предприятий.



Добавим, что поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.



Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,1 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.



Госбюджет-2018 предполагает поступление от приватизации 21,3 млрд грн.