Украинская автокефалия: Болгарская церковь нанесла «удар в спину» РПЦ 5 октября 2018 г. источник 0 0

Синод Болгарской православной церкви отклонил предложение РПЦ провести Всеправославный собор для обсуждения украинской автокефалии.

В четверг, 4 октября, Синод рассмотрел письмо главы РПЦ Кирилла, в котором он призвал все православные церкви начать обсуждение ситуации вокруг автокефалии для УПЦ на всеправославном уровне.



Синод Болгарской церкви передал рассмотрение письма специально созданной спецкомиссии по вопросу автокефалии УПЦ.



В связи с упомянутым письмом Синод заслушал устное предложение Ловчанского митрополита Гавриила: "По вопросу предоставления автокефалии УПЦ Синод БПЦ-ПЦ считает, что следует созвать Всеправославный собор, который должен решить эту проблему".



За созыв Всеправославного собора проголосовали три участника Синода.



Против созыва голосовали восемь членов Синода, среди них патриарх Неофит.



Два участника голосования высказали особое мнение по этому вопросу. Таким образом "Синод не принял предложенный митрополитом Гавриилом проект решения".



2 октября глава РПЦ Кирилл направил письма главам всех православных церквей с предложением созвать Всеправославный собор для обсуждения "одностороннего решения Константинополя" дать автокефалию Украинской церкви. По мнению Кирилла, "односторонние действия Константинопольского патриархата могут привести к крайне тяжелым последствиям для единства мирового православия".