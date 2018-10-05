Светличная приняла участие в заседании Бюро Конгресса региональных властей Совета Европы: фото-факт 5 октября 2018 г. источник 0 0

Среди вопросов, которые планируют рассмотреть в ходе заседания 5 октября в Страсбурге (Франция), - административная реформа Совета Европы, подготовка к проведению 35-й сессии Конгресса (состоится 6 - 8 ноября 2018 года) и выборов в руководящие органы Конгресса, состояние местной и региональной демократии в странах - членах Совета Европы и т.п.