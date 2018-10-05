Политика

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Светличная приняла участие в заседании Бюро Конгресса региональных властей Совета Европы: фото-факт

Светличная приняла участие в заседании Бюро Конгресса региональных властей Совета Европы: фото-факт
Среди вопросов, которые планируют рассмотреть в ходе заседания 5 октября в Страсбурге (Франция), - административная реформа Совета Европы, подготовка к проведению 35-й сессии Конгресса (состоится 6 - 8 ноября 2018 года) и выборов в руководящие органы Конгресса, состояние местной и региональной демократии в странах - членах Совета Европы и т.п.
«Как всегда, в Конгрессе региональных властей Совета Европы отстаиваем интересы Украины. В приоритете - вопрос дальнейшей европейской интеграции, международного сотрудничества и формирования положительного имиджа нашей страны в Европейском Союзе, - отметила глава ХОГА Юлия Светличная. - Постоянно чувствуем поддержку нашей страны со стороны европейских партнеров - не только на государственном, но и на региональном уровне».

Напомним, глава ХОГА Юлия Светличная в октябре 2016 года была избрана Вице-президентом Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, она входит в состав Бюро Конгресса и является членом Мониторингового комитета.





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