Общество

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В Харькове откроется православная ярмарка

В Харькове откроется православная ярмарка
Ярмарка «Покров» будет работать с 6 по 14 октября на территории Свято-Покровского монастыря (ул. Университетская, 8).
Как сообщили в Харьковской епархии Украинской православной церкви, на ярмарке будет представлен большой выбор печатной продукции, икон, ладана, ювелирных изделий, керамики, церковной утвари, аудио- и видеопродукции.

Также можно будет приобрести травяные чаи, шампуни и крема, духи, эфирные масла и благовония, изделия из натуральных тканей, кожи, меха и пуха, мед, продукты пчеловодства и виноградарства и многое другое.

Время работы ярмарки - с 8:30 до 19:30. Вход – свободный.

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