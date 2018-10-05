В Харькове откроется православная ярмарка 5 октября 2018 г. источник 0 0

Ярмарка «Покров» будет работать с 6 по 14 октября на территории Свято-Покровского монастыря (ул. Университетская, 8).

Как сообщили в Харьковской епархии Украинской православной церкви, на ярмарке будет представлен большой выбор печатной продукции, икон, ладана, ювелирных изделий, керамики, церковной утвари, аудио- и видеопродукции.



Также можно будет приобрести травяные чаи, шампуни и крема, духи, эфирные масла и благовония, изделия из натуральных тканей, кожи, меха и пуха, мед, продукты пчеловодства и виноградарства и многое другое.



Время работы ярмарки - с 8:30 до 19:30. Вход – свободный.