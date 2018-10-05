Происшествия

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В Шотландии запечатлели на видео крушение НЛО: видео-факт

В Шотландии запечатлели на видео крушение НЛО: видео-факт
Шотландка, которая живет в поселке Киппен, уверена, что ей удалось снять крушения НЛО недалеко от своего дома. Отметим, что перед падением корабль пришельцев сбросил спасательную капсулу и только затем рухнул на землю.
Женщина вспоминает, что ночью ее разбудил громкий шум на улице. Она подошла к окну, и не смогла поверить своим глазам - НЛО беспорядочно летало, пока его не сбила ракета.

На видео заметно, что корпус летающего объекта был охвачен огнем. От корпуса корабля также периодически отпадали пылающие детали. Чуть позже от НЛО отделился объект внушительных размеров. Пользователи сети уверены, что это была спасательная капсула.

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