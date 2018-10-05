Польша встала на сторону Украины в ее конфликте с Венгрией 5 октября 2018 г. источник 0 0

Напряжение в отношениях между Украиной и Венгрией не должно влиять на развитие сотрудничества Украины с НАТО и Европейским Союзом.

Об этом заявил руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша Павел Солох на совместной пресс-конференции в Киеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым.



«Относительно ситуации между Венгрией и Украиной: мы заинтересованы в том, чтобы это напряжение не влияло на сотрудничество Украины с НАТО, Европейским Союзом», — подчеркнул Солох.



На следующем заседании Совета НАТО-Россия, отметил Солох, единственным вопросом на повестке дня будет вопрос агрессии РФ против Украины.



Как сообщалось ранее, министр обороны Украины Степан Полторак не смог принять участие в министерской встрече в Брюсселе 3-4 октября, получив отрицательный ответ на свою просьбу об участии.



В НАТО не скрывают, что ничего не могут сделать в ситуации с Венгрией, которая, очевидно, была против присутствия Полторака, потому что для решения подобных вопросов необходимо единогласие.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе выразил надежду, что Будапешт и Киев решат свой спор по закону об образовании.



Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Венгрия не будет поддерживать сближение Украины с НАТО, пока Киев «не прекратит наступление на венгерское меньшинство».