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Ученые выяснили, как люди «заражаются» добротой

Ученые выяснили, как люди «заражаются» добротой
Учёные из Университета Буффало выяснили, что один хороший сосед в районе может заразить добротой даже тех, кто появляется в определённых местах случайно и ненадолго.
Соответствующее исследование опубликовано на сайте университета. Социологи выяснили, что в XXI веке представители среднего класса способны на сострадание и поддержку обездоленных гораздо чаще, чем представители состоятельных групп населения.

Однако сильнее всего такое взаимодействие проявляется при общении с малоимущими соседями. Исследователи доказали, что при частом личном контакте между соседями в 80–90 процентах случаев устанавливаются дружеские отношения и более состоятельные, финансово стабильные и устроенные по жизни люди стремятся помочь тем, кому повезло меньше.

Исследовав 65 кварталов и более 3000 домашних хозяйств, учёные доказали, что, чем больше добрых и отзывчивых соседей живёт вокруг, тем лучше обездоленные и малоимущие справляются с агрессией, злобой и финансовой нестабильностью.

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