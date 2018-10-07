Ученые выяснили, как люди «заражаются» добротой 7 октября 2018 г. источник 0 0

Учёные из Университета Буффало выяснили, что один хороший сосед в районе может заразить добротой даже тех, кто появляется в определённых местах случайно и ненадолго.

Соответствующее исследование опубликовано на сайте университета. Социологи выяснили, что в XXI веке представители среднего класса способны на сострадание и поддержку обездоленных гораздо чаще, чем представители состоятельных групп населения.



Однако сильнее всего такое взаимодействие проявляется при общении с малоимущими соседями. Исследователи доказали, что при частом личном контакте между соседями в 80–90 процентах случаев устанавливаются дружеские отношения и более состоятельные, финансово стабильные и устроенные по жизни люди стремятся помочь тем, кому повезло меньше.



Исследовав 65 кварталов и более 3000 домашних хозяйств, учёные доказали, что, чем больше добрых и отзывчивых соседей живёт вокруг, тем лучше обездоленные и малоимущие справляются с агрессией, злобой и финансовой нестабильностью.