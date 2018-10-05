Медики Харькова предупредили горожан о серьезной опасности 5 октября 2018 г. источник 0 0

Харьковской областной центр здоровья сообщает о возможном осложнении эпидемической ситуации по сыпному тифу в Украине.

По информации медиков, в Украине ежегодно регистрируется значительная пораженность населения педикулезом. В 2017 году отмечается рост показателя заболеваемости на 2,16%. Всего официально зарегистрировано 15787 случаев, интенсивный показатель составляет 37,07 на 100 тысяч населения. Педикулезом и фтириазом преимущественно поражены дети до 17 лет - 92,5% (12280 случаев, показатель 161,28 на 100 тысяч населения). В Харьковской области пораженность населения педикулёзом выросла на 23,6%, выявлено 607 случаев, из которых 73,3% составляют дети до 17 лет.



Педикулез преимущественно выявляется среди детей в организованных коллективах (11337 случаев, что составляет 92,32% от всех пораженных детей).



Вши являются переносчиками риккетсиозных инфекционных болезней. У человека риккетсии вызывают заболевания лихорадочного типа, общее название всех этих болезней — риккетсиозы. Протекание их, как правило, проходит весьма остро и сопровождается различными видами высыпаний на коже, тромбоваскулитами или васкулитами. Их много, но наиболее известен эпидемический сыпной тиф.



Для справки. Сыпной тиф – инфекционное заболевание, вызываемое риккетсией Провачека, проявляющееся выраженной лихорадкой и интоксикацией, преимущественным поражением сосудистой и центральной нервной систем. На сегодня в развитых странах сыпной тиф практически не встречается, случаи заболевания регистрируются, главным образом, в развивающихся странах Азии, Африки.