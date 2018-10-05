Политика

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В Харькове откроется почетное консульство Словакии: видео-факт

В Харькове откроется почетное консульство Словакии: видео-факт
5 октября в Харькове находятся с рабочей поездкой министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак.
Во встрече двух министров приняли участие первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер и заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.

Начиная встречу, Павел Климкин поблагодарил Мирослава Лайчака за визит в Харьков и известие о планах по открытию здесь почетного консульства. Он также выразил надежду, что связи между Слобожанщиной и Словакией станут еще крепче.

«Я всегда очень люблю приезжать в Харьков, здесь особая атмосфера, чувствуешь себя почти дома. Харьков, Слобожанщина - это место очень классных, открытых людей, которые знают как делать дело. Замечательно, что Словакия будет иметь здесь почетное консульство, и сейчас есть очень много связей не только в бизнесе, но и академических, и человеческих», - сказал Павел Климкин.

Он также выразил надежду, что после этого визита в Харьков увеличится поток словацких туристов, бизнесменов и студентов.

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