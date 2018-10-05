В Харькове откроется почетное консульство Словакии: видео-факт 5 октября 2018 г. источник 0 0

5 октября в Харькове находятся с рабочей поездкой министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак.

Во встрече двух министров приняли участие первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер и заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.



Начиная встречу, Павел Климкин поблагодарил Мирослава Лайчака за визит в Харьков и известие о планах по открытию здесь почетного консульства. Он также выразил надежду, что связи между Слобожанщиной и Словакией станут еще крепче.



«Я всегда очень люблю приезжать в Харьков, здесь особая атмосфера, чувствуешь себя почти дома. Харьков, Слобожанщина - это место очень классных, открытых людей, которые знают как делать дело. Замечательно, что Словакия будет иметь здесь почетное консульство, и сейчас есть очень много связей не только в бизнесе, но и академических, и человеческих», - сказал Павел Климкин.



Он также выразил надежду, что после этого визита в Харьков увеличится поток словацких туристов, бизнесменов и студентов.