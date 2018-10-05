Как и чем в Харькове ливневки прочищают 5 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Плановые работы по расчистке сетей ливневой канализации ведутся во всех районах Харькова.

5 октября девять бригад, в том числе четыре аварийные, работают на ул. Деревянко, ул. Старошишковской, пр. Людвига Свободы, пр. Льва Ландау, в пер. Александровском, на Салтовском шоссе, ул. Академика Павлова, пр. Московском, в пер. Тарасовском, пер. Машиностроительном, на перекрестке пр. Льва Ландау и ул. Танкопия. Кроме того, одна бригада прочищает водоотводные каналы возле Баварского водохранилища.



Как сообщил директор КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» Александр Докучаев, для расчистки сетей используют новую технику. В прошлом году за счет средств городского бюджета для предприятия приобрели четыре новых автомобиля – каналопромывочную машину, илососную машину и два автомобиля для перевозки бригад.



Сейчас ожидается поставка еще одной новой каналопромывочной машины. Технику изготовили специально по заказу предприятия согласно техническим требованиям.



– Весь мусор, который вымывает машина из сетей, другая забирает и вывозит на свалку. Есть автомобили, которые традиционно используются много лет, но нам захотелось улучшить технические характеристики оборудования, установленное на машине. И мы на ProZorro выдвигали такие требования. В итоге получили насосы с лучшей производительностью, создающие большее давление. Кроме того, раньше насосы были с воздушным охлаждением, и элементы внутри, которые вращаются, часто выходили из строя. Сейчас этот насос имеет водяное охлаждение, техника работает исправно, и рабочие очень довольны, – отметил Александр Докучаев.



Бригады работают каждый день, аварийные – в круглосуточном режиме. Жители могут оставить заявку на расчистку сетей в информационно-диспетчерской службе «15-62», обратиться в Департамент строительства и дорожного хозяйства, напрямую на предприятие, можно оставить заявку через сайт городского совета или в социальных сетях.



– Сети ливневой канализации работают циклично. Дождь прошел, воду приняли, и начинает образовываться осадок. Мы чистим ливневки постоянно. Возникают разные ситуации. Например, звонят люди, говорят, что стоит вода, не работает дождеприемник, а на нем просто лежит пакет. Кто-то его выбросил и закрыл отверстие. Рабочие его убрали, и вода ушла через пять минут. В русла водоотводных канав, которые зачастую проходят по территории частного сектора, жители выбрасывают мусор (ветки деревьев, яблоки и т.п), что препятствует стоку воды, – сообщил директор предприятия.



В то же время, в период сильных ливней бывает так, что в течение двух часов выпадает месячная норма осадков. На такую непогоду сети ливневой канализации не рассчитаны, поэтому они работают полным сечением и не в состоянии мгновенно отвести значительный объем воды. Когда ветер усиливается, ломаются ветки деревьев, решетки дождеприемных колодцев засоряются листвой. Даже бывает, что машины стоят в воде, но бригады начинают работать, и в течение 1,5 часа город становится проезжаемым. По мнению Александра Докучаева, это лучший показатель в Украине.



Также директор предприятия сообщил, что в городе при строительстве, капитальном ремонте или расширении проезжей части дорог сети ливневой канализации меняются на новые. Такие работы уже проведены на пр. Московском, ул. Клочковской, пл. Павловской, ул. Танкопия, частично на пр. Тракторостроителей, ул. Героев, Труда, ул. Дружбы Народов, пр. Любови Малой и др.



Также в планах предприятия – заменить все дождеприемные колодцы. Раньше их устанавливали из кирпича и бетона, теперь в городе уже второй год работает программа по замене колодцев на железобетонные. В прошлом году был заменен 101 колодец, в позапрошлом – примерно столько же.



– Учитывая, что сетям 60-70 лет и более, они приходят в непригодность. Совместно с Департаментом строительства и дорожного хозяйства мы наметили программу по замене конструктивов дождеприемных колодцев на железобетонные. Думаю, что при хорошей ситуации в течение пяти лет заменим все 7 тысяч колодцев, которые простоят лет 70-80, – считает директор предприятия.