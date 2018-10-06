В Италии мошенник-«Робин Гуд» сумел избежать тюрьмы 6 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 1

В итальянском городе Форни ди Сопра работник одного из банков Гилберто Баскиера течение нескольких лет воровал деньги со счетов богатых клиентов и отдавал бедным.