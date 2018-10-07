«Когда шея – главное оружие»: в Сети показали видео со схваткой двух жирафов 7 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Жирафы считаются миролюбивыми животными, но иногда им приходится драться. Со стороны их бои выглядят очень необычно.

На видео показано, как два жирафа в ярости машут длинными шеями, пытаясь ударить друг друга. Жирафы сражаются именно шеями, поскольку эта часть их тел является самой сильной. Во время боя животное пытается сбить соперника с ног.



Драка жирафов может начаться из-за самки или же для демонстрации своего лидерства. Во время схватки соперники пытаются также ударить друга друга как можно сильнее своими рожками. Иногда они могут драться и копытами, удар которых настолько силен, что может пробить череп любому хищнику.



На видео можно заметить один из мощных ударов жирафа, когда ноги его соперника просто подкашиваются. В какой-то момент одно из животных замахивается, однако не попадает по своему противнику. Во время попытки увернуться от встречного удара жираф не удерживается на ногах и падает.



