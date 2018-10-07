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«Когда шея – главное оружие»: в Сети показали видео со схваткой двух жирафов

«Когда шея – главное оружие»: в Сети показали видео со схваткой двух жирафов
Жирафы считаются миролюбивыми животными, но иногда им приходится драться. Со стороны их бои выглядят очень необычно.
На видео показано, как два жирафа в ярости машут длинными шеями, пытаясь ударить друг друга. Жирафы сражаются именно шеями, поскольку эта часть их тел является самой сильной. Во время боя животное пытается сбить соперника с ног.

Драка жирафов может начаться из-за самки или же для демонстрации своего лидерства. Во время схватки соперники пытаются также ударить друга друга как можно сильнее своими рожками. Иногда они могут драться и копытами, удар которых настолько силен, что может пробить череп любому хищнику.

На видео можно заметить один из мощных ударов жирафа, когда ноги его соперника просто подкашиваются. В какой-то момент одно из животных замахивается, однако не попадает по своему противнику. Во время попытки увернуться от встречного удара жираф не удерживается на ногах и падает.

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