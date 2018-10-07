Олег Ляшко: «Мудрость учителя должна высоко оплачиваться государством!» 7 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В День учителя, который сегодня отмечают в нашей стране, лидер Радикальной партии Олег Ляшко обратился к украинским педагогам.

Учитель для всех нас с детства был и остается самым большим авторитетом, источником знаний и мудрости. Поэтому очень несправедливо, когда люди, формирующие личность и мировоззрение наших детей, получают за свой труд копейки. Я знаю множество примеров, когда лучшие украинские педагоги, которые выучили не одну сотню детей, едут на заработки за границу. Так как за мытье горшков за богачами в Италии или сбор клубники в Польше им платят в пять раз больше, чем за тяжелый интеллектуальный труд на ниве образования в Украине.



Я всегда с радостью возвращаюсь в родной детдом, школу-интернат на Черниговщине, в родной Харьковский педуниверситет им.Сковороды, как домой. Спасибо вам, учителя, за то, что ругали, хвалили и главное - верили в меня. Благодаря вам я стал тем, кем есть сейчас. Сделаю все, чтобы ваш труд был достойно оценен государством.



Низкий вам поклон! С праздником, дорогие учителя!