Открыта регистрация в образовательном конкурсе с поездкой в Париж и Диснейленд 5 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

4 октября в Донецком национальном техническом университете в Покровске состоялось торжественное открытие проекта «Авиатор 2019». Это один из семи конкурсов, которые в 2018-2019 учебном году проводит благотворительный Фонд Бориса Колесникова.