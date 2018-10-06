Труд учителя должен получить достойную оплату и заслуженный престиж

В образовательной сфере – масштабные изменения

Губернатор становится примером для молодежи

«Вместе мы сделаем еще больше»

Педагоги Харьковщины отмечены государственными наградами

Результат – налицо

За 2017-й и часть 2018 года на Харьковщине появилось более двух десятков новых, современных, ярких детских садов. Создано 55 дополнительных групп. Открыты две новые школы: в Писаревке Золочевского района и в Песочине. Реконструировано и капитально отремонтировано 221 учреждение образования. В прошлом году районы получили для школ тысячу новых компьютеров, 175 обучающих комплексов, 279 мультипроекторов, 164 интердоски, на 26 единиц пополнился парк школьных автобусов, закупленных за счет совместного финансирования из областного и районных бюджетов.



Проведен капитальный ремонт открытых спортплощадок, оснащены 34 учебных кабинета по естественно-математическим дисциплинам. В учреждениях общего среднего образования создаются 15 ресурсных комнат и 25 медиатек в 25 районах, шести городах и двух ОТГ.

И это не пустые слова — Харьковщина уже в третий раз подряд обходит другие регионы страны по показателям качества развития сферы образования.В воскресенье, 7 октября, в Украине отмечается День учителя. В преддверии профессионального праздника лучших педагогов Харьковщины поздравляли в зале театра оперы и балета.С видеобращением к работникам образования обратилась глава ХОГА Юлия Светличная. Поблагодарив учителей за вдохновенный труд, она отметила, что этот праздник отмечают миллионы украинцев, потому что для каждого человека он актуален — даже после окончания учебы в школе, ведь это память о молодости и первых шагах в познании мира.— Ребенка нужно вдохновлять и поддерживать. Сделать так, чтобы детей тянуло в школу, потому что там интересно, современно и комфортно. Необходимо сделать так, чтобы труд педагога получил достойную оплату и заслуженный престиж — вот та цель, к которой нужно стремиться каждому цивилизованному государству, — отметила Юлия Светличная. - Мы гордимся, что команда именно Харьковской области вновь и вновь подтверждает: образование — наш приоритет. Образование — это та сфера, где мы и будем в дальнейшем лидерами в государстве.Заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев вручил лучшим работникам образования почетные грамоты и благодарностями руководителя области, а также награды Министерства образования и науки. Победители Всеукраинского конкурса «Учитель года» и областного конкурса «Лучший воспитатель Харьковщины» получили грамоты от Департамента науки и образования ХОГА.— Желаю, чтобы ваша профессия ценилась и почиталась. В свою очередь, мы — администрация области — будем делать все, чтобы ваши условия труда были достойными и комфортными. Первые шаги мы уже сделали. Сделало государство, сделала областная власть — особенно Юлия Александровна Светличная, которая ставила определенные задачи по увеличению объемов надбавок педагогическим работникам. Сейчас у команды Юлии Светличной в приоритете остается именно образование, и мы этот курс не изменим, — отметил Анатолий Бабичев.— Сфера образования, безусловно, требует особого внимания, — подчеркивает Юлия Светличная. – Ремонт школ и укрепление их материально-технической базы проводятся по всем районам Харьковской области. Условия для детей и педагогов должны быть одинаково достойными и в областном центре, и в сельских школах.Глава области также отметила, что в этом учебном году педагоги региона будут получать максимальные поощрительные выплаты. К реализации этого решения привлекут местные бюджеты, которые увеличились благодаря финансовой децентрализации, инициированной президентом Украины.Усилия, которые прикладывает команда Юлии Светличной, не остались незамеченными. В рейтинге Кабинета министров Харьковская область – лидер по доступности образования. И это видно на примере масштабных изменений в образовательной сфере.По словам заместителя председателя ХОГА Анатолия Бабичева, 100% школ в области компьютеризировано и имеют свободный доступ в интернет. 99,2% детей охвачены внешкольным образованием, остальные дети — это те, чьи родители имеют возможность и желание индивидуально обучать и развивать детей.— Строим новые садики, потому что потребность в них высокая. 100% детей в сельской местности охвачены подвозом школьными автобусами – все, кому это необходимо, — продолжает он. — И растет процент детей, которые не уходят из школы после девятого класса, а получают полное среднее образование – таких на сегодняшний день уже почти 60%. Так что работаем, развиваемся.В контексте реформы начальной школы в области к новому учебному году подготовленыболее 1600 учебных заведений. Это школы, детсады, внешкольные учреждения – спортивные, музыкальные, художественные школы. В новых, открытых в прошлом году школах образовательное пространство уже зонировано, обеспечивается инклюзивность и доступность для всех детей. Педагоги прошли обучение. Вопросы, по словам Анатолия Бабичева, возникают, но в целом идею «Новой украинской школы» педагоги поддерживают.— Потому что на деле видно, что нынешние реформы – не от скуки чиновников. Они назрели, они обоснованны и продуманы, — говорит заместитель главы ХОГА. — Когда мы говорим об опорных школах – это сразу передача автобусов, реконструкция филиалов и капитальный ремонт самих школ с применением энергосберегающих технологий. Все должно быть не просто красиво, но и функционально в первую очередь. На этом делаем акцент. К примеру, когда мы говорим о новом подходе к изучению иностранных языков – это не пустой звук. В школах оборудуются лингафонные кабинеты, с носителями языка прорабатываются программы и практики новейших курсов…Кстати, ярким примером для молодежи в необходимости усовершенствования знаний иностранных языков стала именно руководитель области Юлия Светличная.— У нас постоянно проходят международные мероприятия высочайшего уровня – масштабные международные форумы. Иностранные делегации каждую неделю посещают область. Глава области Юлия Светличная абсолютно свободно владеет английским языком и с легкостью общается с иностранными партнерами без переводчика. Это уровень, и это становится примером для подражания. Вот и молодежь начала брать пример. Мне кажется, это круто, когда чиновник не только выполняет свои рабочие обязанности, но и становится трендсеттером для молодежи, — говорит Анатолий Бабичев.По его словам, в этом году впервые ВНО по иностранному языку поднялось на четвертое место – после украинского, истории и математики, которые всегда были базовыми. Можно сказать, иностранный язык присоединился к топ-3.— Видя запрос, мы тут же формируем предложение: со следующего года каждая опорная школа в области будет иметь уникальную методику изучения иностранных языков. Уже прорабатываем детали, — сообщил заместитель председателя ХОГА.Накануне Дня учителя команда Юлии Светличной не оставила без внимания педагогов в районах области. В частности, Анатолий Бабичев поздравил и вручил отличия ХОГА работникам образования Печенежкого района.— Реформа, которая была инициирована президентом Украины Петром Порошенко, — «Новая украинская школа», может успешно реализовываться только благодаря учителям. Вы — самое дорогое, что есть в системе образования, — сказал он. — Самое большое достижение и победа для учителя — успех его учеников. Хочу отметить, что результат успеваемости учащихся Печенежского района ежегодно улучшается. Я благодарен за ваш труд, желаю вам всегда гордиться своими учениками и любить свою работу.Заместитель председателя ХОГА Вадим Даниелян принял участие в торжествах по случаю Дня работников образования во время рабочей поездки в Купянский район. Он наградил лучших учителей и передал поздравления от Юлии Светличной.— Ваша профессия – это образ жизни, поэтому желаю воплощения планов, реализации задуманного, талантливых учеников, а задача власти — обеспечить вам достойные и комфортные условия труда. Команда ХОГА считает вопросы педагогов приоритетными и делает для их решения конкретные дела, — отметил он.Поздравляя с профессиональным праздником учителей Харьковского района, заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк наградил заслуженных работников образования района почетными отличиями МОН Украины и областной государственной администрации. Он отметил особое внимание, с которым глава области Юлия Александровна относится к сфере образования.— И Харьковский район ощущает это очень хорошо: в прошлом году в Песочине была построена новая сверхсовременная школа, недавно началось строительство еще одной — начальной школы, а также детского сада в другом микрорайоне Песочина. На образование сегодня направляются средства, которых раньше отрасль никогда не видела, — отметил он.Замглавы ХОГА заверил, что областная администрация делает все, чтобы обеспечить педагогов достойными условиями для работы, а школьников Харьковщины — всем необходимым для учебы.— Для нас важно, в каких условиях работают учителя. Сегодня благодаря инициированной президентом реформе децентрализации и укреплению местных бюджетов имеем достаточно средств, чтобы усиливать учебные заведения, проводить ремонт и строить новые учреждения, обеспечивать их современным оборудованием. Есть достаточно средств для реализации концепции «Новой украинской школы». И это только первые шаги. Уверен, что вместе мы сделаем еще больше, — подчеркнул Михаил Черняк.Об этом говорится в Указе главы государства №300/2018. Так, орденом «За заслуги» III степени награжден учитель Харьковского УВК № 45 «Академическая гимназия» Николай Арбузов.Почетное звание «Заслуженный учитель Украины» присвоено: заместителю директора харьковского лицея № 89 Анне Виценцик; преподавателю Шевченковского профессионального аграрного лицея Валентине Козырь; заместителю директора коммунального учреждения «Харьковский физико-математический лицей № 27» Светлане Козловой; учителю Харьковского лицея № 161 «Импульс» Захару Майзелису, учительнице харьковской гимназии № 46 имени Ломоносова Елене Павленко.Почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» присвоено проректору Харьковского государственного университета питания и торговли, доктору технических наук, профессору Валерию Михайлову.Почетное звание «Заслуженный работник образования Украины» присвоено директору харьковской гимназии № 116 Оксане Булгаковой.