Фасад кассового зала Харьковской филармонии полностью преобразился 6 октября 2018 г. Павел Гусев 1 0

Работы внутри кассового зала Харьковской областной филармонии завершены на 90%. По информации строителей, работы идут по графику, финансирование обеспечено на 100%.

– Уложена плитка, остались незначительные работы по покраске, – рассказывает директор Департамента капитального строительства ХОГА Сергей Жуков. – На 90-95% завершены работы по интерьеру большого зала филармонии. Уложен полностью паркет, завершены покрасочные работы, в частности – покраска золотом. Осталось установить светозвуковое оборудование сцены, кресла и диваны. Все остальные работы уже завершены.



По словам Сергея Жукова, необходимо также завершить работы в зале фойе, который сейчас украшают лепниной.



– Остались работы по главному входу – там абсолютно новый интерьер с 3D-панелями, с лестницей, применением современных материалов. Все очень красиво, – говорит директор департамента.



Он отметил, что работы в филармонии идут по графику.



– Этот объект долгое время был долгостроем, – напоминает Сергей Жуков. – Благодаря поддержке главы ХОГА Юлии Светличной филармония стала объектом современного динамичного строительства.



– Взяты очень серьезные темпы строительства, – соглашается директор Харьковской областной филармонии Юрий Янко. – Очень приятно, что облгосадминистрация курирует объект. Глава ХОГА Юлия Светличная лично контролирует этот вопрос. Не менее приятно, что на прошлой неделе наш храм искусства посетил президент Украины Петр Порошенко.