Харьков

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Фасад кассового зала Харьковской филармонии полностью преобразился

Фасад кассового зала Харьковской филармонии полностью преобразился
Фасад кассового зала Харьковской филармонии полностью преобразился Работы внутри кассового зала Харьковской областной филармонии завершены на 90%. По информации строителей, работы идут по графику, финансирование обеспечено на 100%.
– Уложена плитка, остались незначительные работы по покраске, – рассказывает директор Департамента капитального строительства ХОГА Сергей Жуков. – На 90-95% завершены работы по интерьеру большого зала филармонии. Уложен полностью паркет, завершены покрасочные работы, в частности – покраска золотом. Осталось установить светозвуковое оборудование сцены, кресла и диваны. Все остальные работы уже завершены.

По словам Сергея Жукова, необходимо также завершить работы в зале фойе, который сейчас украшают лепниной.

– Остались работы по главному входу – там абсолютно новый интерьер с 3D-панелями, с лестницей, применением современных материалов. Все очень красиво, – говорит директор департамента.

Он отметил, что работы в филармонии идут по графику.

– Этот объект долгое время был долгостроем, – напоминает Сергей Жуков. – Благодаря поддержке главы ХОГА Юлии Светличной филармония стала объектом современного динамичного  строительства.

– Взяты очень серьезные темпы строительства, – соглашается директор Харьковской областной филармонии Юрий Янко. – Очень приятно, что облгосадминистрация курирует объект. Глава ХОГА Юлия Светличная лично контролирует этот вопрос. Не менее приятно, что на прошлой неделе наш храм искусства посетил президент Украины Петр Порошенко.

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