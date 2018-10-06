Украина отстаивает свободу всей Европы 6 октября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

В Донбассе Украина защищает не только свою независимость и территориальную целостность, но также демократию и свободу во всей Европе, сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью итальянской газете La Repubblica.



— Мы не просим солдат. Мы только просим, чтобы ЕС оставался на нашей стороне, потому что быть вместе – единственный способ стать сильнее. Понимаете, в Донбассе мы защищаем не только наш национальный суверенитет — мы стоим на защите демократии в Европе, которая находится под прицелом Москвы, — отметил Петр Порошенко.



Он сообщил о своем желании пригласить министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини на Донбасс, чтобы показать ему школы и рынки после российских бомбардировок, погибших детей, а также детей-сирот, военных вдов и разрушенные города.



— Я уверен, тогда бы он понял, насколько нужны санкции против Москвы, — добавил президент. — Боюсь, что ваш министр внутренних дел не знает о глубокой трагедии, которую по вине Кремля переживает Украина.



Петр Порошенко напомнил, что Украина уже четыре года является объектом российской агрессии.



— Такое грубое нарушение международного права, которое привело к одиннадцати тысячам погибших, должно вызвать протест у любого политика, который себя уважает. Я бы мог также рассказать Сальвини об ужасных условиях, в которых находятся украинские заключенные в российских тюрьмах, или о преследовании 350 тысяч крымских татар, которые не приняли российские паспорта после незаконной аннексии Крыма, — отметил президент Украины.



Как заметил Петр Порошенко, «Путин — император, который хочет присоединить мою страну, даже не спрашивая мнения наших людей».



— Представим, что завтра он захочет сделать то же самое с Сардинией. Может организовать фальшивый референдум и заявить, что остров вдруг стал российским. Каждый итальянец начал бы борьбу, чтобы вернуть его обратно и, конечно же, получил бы поддержку всего мира. Так же и я ожидаю, чтобы все, включая Италию, боролись против российской военной оккупации моей страны, — заявил президент Украины.



Глава государства также подчеркнул важность экономических ограничительных санкций против страны-агрессора, напрямую связанные с выполнением Минских договоренностей.



— Экономические санкции до сих пор являются действенными. Эти санкции не являются наказанием, а лишь механизмом, чтобы держать РФ за столом переговоров, целью которых является возвращение Украине оккупированных территорий, — сказал Петр Порошенко.