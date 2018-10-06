«Украинская перспектива» помогает нуждающимся 6 октября 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» продолжает помогать тысячам семей с детьми, нуждающихся в поддержке, детским домам семейного типа, многодетным и приемным семьям.

«Мы благодарим всех, кто помогает детям-сиротам обрести самое важное в жизни — семью, – написал он на своей странице в Facebook. – Мы благодарим тех, кто дарит детям любовь, помогает им вернуть веру в добро и дает надежду на будущее. Надо обладать удивительно добрым сердцем, чтобы создать приемную семью или детский дом семейного типа и дарить детям заботу, семейное тепло и уют. Особые слова благодарности - педагогам, социальным работникам, сотрудникам служб по делам детей, представителям общественности за вашу поддержку и помощь детям.



На Днепропетровщине в 2010-2013 годах под руководством Александра Вилкула были созданы около ста детских домов семейного типа и более трехсот приемных семей. Благодаря этому более тысячи детей смогли найти заботливых родителей.