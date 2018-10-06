Общество

  • 227
    •  / 

«Украинская перспектива» помогает нуждающимся

«Украинская перспектива» помогает нуждающимся
Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» продолжает помогать тысячам семей с детьми, нуждающихся в поддержке, детским домам семейного типа, многодетным и приемным семьям.
«Мы благодарим всех, кто помогает детям-сиротам обрести самое важное в жизни — семью, – написал он на своей странице в Facebook. – Мы благодарим тех, кто дарит детям любовь, помогает им вернуть веру в добро и дает надежду на будущее. Надо обладать удивительно добрым сердцем, чтобы создать приемную семью или детский дом семейного типа и дарить детям заботу, семейное тепло и уют.  Особые слова благодарности - педагогам, социальным работникам, сотрудникам служб по делам детей, представителям общественности за вашу поддержку и помощь детям.

На Днепропетровщине в 2010-2013 годах под руководством Александра Вилкула были созданы около ста детских домов семейного типа и более трехсот приемных семей. Благодаря этому более тысячи детей смогли найти заботливых родителей.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2808.48 грн
100 EUR 3231.44 грн
10 RUB 4.2152 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи