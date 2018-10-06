В Харькове арестованы полицейские-вымогатели: видео-факты 6 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове задержали группу полицейских-взяточников.

По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, полицейские одной из смен систематически, под надуманным предлогом, останавливали пассажиров и заводили в служебную комнату на станции метрополитена. Угрожая привлечением к ответственности, а также применяя физические и моральные методы воздействия, они отбирали у людей деньги. Среди причастных к вымогательству – майор, лейтенант и двое сержантов полиции.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, в июле этого года полицейские несли службу на станции метро «Южный вокзал». Патрульные увидели мужчину, который, пошатываясь, выходил из метро. Они подошли к нему и стали предъявлять претензии, что он нетрезв. Мужчина пытался объяснить, что возвращается с работы домой и выпил бутылку пива.



Однако правоохранителей такой ответ не удовлетворил и его силой затащили в полицейскую комнату. Один из подозреваемых сбил потерпевшего с ног специальным приемом, от чего последний потерял сознание. Когда мужчина пришел в себя, другой патрульный нанес ему несколько ударов в голову.



Другом доставленному в полицейскую комнату подозреваемому разбили об голову стул, били ногами и руками по туловищу и голове.



Также следствием задокументировано по крайней мере два эпизода получения неправомерной выгоды. В первом случае речь шла о тысяче гривен, во втором – тысяче гривен и трех тысячах российских рублей. В обоих случаях схема была примерно одинаковой.



Полицейские подходили к женщинам, которые выглядели как приезжие (с чемоданами, только сошли с поезда, спрашивали дорогу и т. п), и под предлогом проверки документов начинали выясняли, с какой целью прибыли в Харьков. Потом приглашали их к полицейскую комнату, где начинали рассказывать, что женщина нарушила закон, что на нее будет составлен протокол об административной ответственности, обыскивали личные вещи.



Так, в одном случае патрульные сообщили женщине, что она не имеет права носить с собой документы своей матери (пенсионное удостоверение и банковскую карточку), поэтому они обратятся в компетентные органы, чтобы прекратить выплаты пенсий. Женщина на коленях умоляла «правоохранителей» не забирать у ее мамы пенсию, но решить вопрос удалось только деньгами.



Сообщников задержали в порядке ст.208 УПК Украины сразу после получения ими денег от женщины якобы за непривлечение ее к административной ответственности в рамках спецоперации, проведенной прокуратурой совместно с управлением внутренней безопасности Нацполиции Украины.



Сейчас задержанным объявлено подозрения по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.



Суд избрал начальнику подразделения и двум полицейским меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога, заместителю начальника – круглосуточный домашний арест.







