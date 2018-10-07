Человек, который учит других, несет особую ответственность

Образование для главы ХОГА – реальный приоритет

Первоклашки получат учебники в октябре

Свободного человека может воспитать только свободный человек

— Когда мы начинали реформу, прекрасно понимали: наиболее важно – поднять социальный статус учителя. Хочу сказать, что зарплата учителя в Украине была на очень низком уровне. В прошлом году заработная плата учителей выросла на 50%, в этом — ориентировочно в среднем по стране еще на 20%. Более того, педагогические работники были продвинуты по единой тарифной сетке на два тарифных разряда вверх — такого тоже не было с момента введения тарифной сетки.Но, несмотря на эти шаги, мы все равно понимаем, что учитель находится еще не на том материальном уровне, дабы мотивировать прийти в профессию молодых талантливых людей. Это еще не та профессия, которая может обеспечить достойную жизнь. Учителям, которым сегодня нужно эффективно внедрять реформу, – необходимо сосредоточиться на своей работе, а не думать о том, где бы подработать, чтобы выжить.И это очень сложная задача, особенно в условиях бюджета 2019 года, когда мы начинаем выплачивать огромный долг Украины по международным обязательствам, накопленный не нынешним правительством, а еще в 2008-м, в 2010 годах. И в 2019-м ожидается пик выплаты долгов. Поэтому мы не можем себе позволить в дальнейшем существенное повышение зарплаты учителям. Бюджет 2019 года предусматривает повышение зарплаты на 9% для всех бюджетников, в том числе и для педагогов.Как министр я, конечно же, хотела бы, чтобы повышение было более заметным. Проект Госбюджета-2019 уже внесен Кабмином на рассмотрение Верховной Рады. И, возможно, на этапе работы в парламенте будут найдены какие-то дополнительные ресурсы. Допустим, увеличить налоговую базу, либо вопросы, связанные с таможней, либо снижение затрат на какую-то другую сферу…— По-разному. Это зависит от доходной части и политической воли, насколько образование для местных властей является приоритетным.В результате реформы децентрализации органы местного самоуправления действительно получили гораздо больший ресурс, чем они имели, например, в 2015 году. Потому что сейчас значительная часть налогов, которые когда-то поступали в госбюджет, остаются на местах. Это правильно — потребитель лучше знает, как и для чего использовать деньги.И когда благодаря такому подходу поднимается зарплата (а органы местного самоуправления могут платить надбавки, премии, устанавливать дополнительную оплату) – это очень важное политическое решение. Когда вы осуществили какой-то инфраструктурный проект или раскрасили фасады домов – это сразу все видят. А когда люди получили зарплаты или премии (а это огромные средства, поскольку в системе работает большое количество педагогических работников), это незаметно.Поэтому я приветствую позицию Юлии Светличной. Для нее образование – реальный приоритет. Я могу привести достаточно доказательств. В Харьковской области есть множество образовательных инициатив. Я благодарна Юлии Александровне за сотрудничество, потому что она четко понимает, что образование — это консолидированная ответственность между центральной властью и органами местного самоуправления.Бюджеты – и государственный, и местный – люди наполняют, платя налоги, это их деньги. И государство, и местные власти должны распорядиться ими мудро. В данном случае – дать детям более качественное образование, организовать доступ к нему. «Новая украинская школа должна дать детям новые возможности. Они получат не только сумму знаний, а определенные навыки, возможность критически мыслить, совместно творить, сотрудничать, владеть эмоциональным интеллектом, уметь решать сложные проблемы, не впадать в зависимость – то есть все, чему не учила традиционная школа. Все это уже внедрялось в инновационный школе, и мы должны сделать такую школу доступной для всех. А это можно осуществить только совместно с органами местного самоуправления.— Мы видим очень разную картину по стране. Есть три составляющие «Новой украинской школы». Первая — новый государственный стандарт и методика обучения. Вторая и наиболее важная — подготовка учителей. Более 40 тысяч учителей – начальных классов (22 тысячи) и иностранных языков – прошли курсы повышения квалификации для работы по новым методикам. И третья составляющая — закупка дидактических материалов, парт, то есть создание нового образовательного пространства, которое можно конструировать. И что мы видим? Закупки, которые осуществляют органы местного самоуправления за счет того миллиарда, который был отдан на места, осуществляется по-разному. В среднем по стране до 1 сентября фактически было использовано около 50% предоставленных средств. По Харьковской области средний показатель составил 52%.В чем здесь проблема? Во-первых, управленческая способность территориальных громад – то есть проведение соответствующих тендеров, быстрая реакция на закупки. Во-вторых, неготовность рынка — украинские производители мебели оказались не готовы к огромному заказу. Это говорит о том, что рынок, который продуцирует то, что необходимо для учебного процесса, в Украине чрезвычайно упал, в него давно никто не вкладывал никаких инвестиций. Фактически материальная среда школы содержалась на средствах родителей. И когда государство выделило такие средства — рынок оказался недостаточно развитым. Разумеется, в процессе ситуация будет меняться – этот рынок должен иметь более жесткую конкуренцию и лучшие предложения. Но пока дела обстоят так: органы местного самоуправления заключили договоры на поставку новый мебели, а производители просто не успевают ее изготовить и предлагают отложить поставку на конец октября или на ноябрь. Реформа рассчитана на десятилетия. Поэтому я очень прошу учителей и родителей отнестись к с пониманием.Вернемся к учителю. Если даже он продолжает учить детей, которые сидят за старыми партами, в прежнем образовательном пространстве – он все равно может пользоваться методиками активного обучения. Он должен больше мотивировать школьников к обучению. Например, в течение первого месяца у первоклассников – адаптационный период. Не время сажать детей за парту, давать им книжку и тетрадь, заставлять писать и читать. Нет, этого делать нельзя. Они обязательно всему научатся, и вовремя. Но в первый месяц они должны полюбить свою школу, процесс познания, получить мотивацию. Кстати, на сайте МОН буквально в три клика каждый родитель может получить доступ ко всем материалам для первого класса и посмотреть, чем же должны заниматься первоклассники.В октябре у них уже начинается более сложное обучение – они будут пользоваться учебниками, больше писать Но все это должно происходить шаг за шагом, чтобы у ребенка была мотивация ходить в школу.— В прошлом году мы поставили учебники непосредственно к началу учебного года, но это были всего-навсего две линейки учебников. Мы тогда печатали значительно меньшее их количество, нежели сейчас.Поскольку мы зашли в реформу, печатаем учебники для первого класса. Кроме того, нужны учебники для пятого класса, потому что они исчерпали свой санитарный срок в пять лет. Печатаем также учебники для 10-го класса, потому что десятиклассники начинают учиться по обновленной программе. Таким образом, количество учебников, которые необходимо напечатать, выросло 2,5 раза – это более 18 миллионов экземпляров.И мы опять-таки столкнулись с проблемой: полиграфические мощности в Украине не могут освоить за один сезон такую большую нагрузку. Пришлось разбить подготовку учебников на порции. Сначала сделали пятый класс – все книги уже в школах. Для первого класса учебники прибудут в октябре (уже началась доставка в школы), потому что работа с учебниками начинается именно с этого месяца. А вот для десятых классов, где наиболее широкий спектр предметов, книги будут в ноябре.Однако я хочу напомнить, что мы открыли электронную библиотеку учебников. В три клика на сайте МОН можно получить pdf-версию каждого учебника – для первого, пятого и десятого классов. Поэтому десятиклассники в течение двух месяцев могут пользоваться электронными версиями учебника. Старшеклассники вообще могут закачать на планшеты все учебники и не носить с собой в школу горы книг, а все иметь под рукой в одной электронной книжке.— Я знаю об этих требованиях – и в отношении повышения минимальной зарплаты, и в отношении прожиточного минимума, выполнения нормы об образовании, к которой мы сейчас только начали двигаться – до 7% ВВП на образование… Но мне трудно сказать, как можно их удовлетворить в бюджете 2019 года.Меня очень волнует ситуация с преподавателями вузов. Если школьным учителям мы периодически повышаем зарплаты, то у научно-педагогических работников таких больших повышений не было. Три года подряд – у них только плановое увеличение зарплаты, как у всех бюджетников – ориентировочно на 10%. Что еще важно — сейчас наша система образования страдает от сокращения количества студентов. За десять лет – почти в два раза. Основная причина – демографическая ситуация. А система образования, количество преподавателей осталось практически на том же уровне.Кроме того, нас очень волнует большой отток преподавателей за рубеж – лучших, квалифицированных, знающих языки. И это производная от состоянии экономики в стране, которое отражает зарплата педагогов. Студенты и преподаватели из Польши едут в Германию, а их места занимают наши студенты и преподаватели. Поэтому мало надежды на повышение качества высшего образования.— Безусловно, свободного человека может воспитать только свободный человек. Угнетенному сложно не передать эту угнетенность. Дети видят реальность и отражают ее в своем поведении.Поскольку впереди – две предвыборные кампании, волна популизма буквально накроет страну. Людям действительно очень сложно, потому что идет война, потому что какое-то количество налогов государство вынуждено инвестировать в оборону… Но эти объяснения волнуют далеко не каждого гражданина. Каждому важно, чтобы он мог прокормить свою семью… Как сейчас работают органы самоуправления, одинаково ли относятся ко всем гражданам — тоже вопрос. Бывает, что областная и городская власти противостоят друг другу, потому что какой-то политической силе на руку тяжелая ситуация в стране, поскольку это дает ей электоральное поле, и политики еще больше сгущают краски.Манипуляции будут применяться не только по отношению к учителям – ко всем нам. А посему очень важно включить критическое мышление. Когда вам что-то говорят политики – нужно уметь проверить факты, цифры, проанализировать, что происходило пять, семь лет назад, когда именно они были при власти, поставить вопрос — что они сделали для страны, как они относились к тем или иным вопросам… Конечно, каждый будет слушать то, что ему нравится. Например, нужно поднять зарплату. Конечно, нужно! Но вот вопрос: за счет чего, какие существуют инструменты, чтобы это сделать?Учителей, как и человека любой другой профессии, могут защитить только критическое мышление и личная позиция. И педагог как человек, который учит других, несет особую ответственность.