Героем «Харьковских ассамблей» стала немецкая пианистка 6 октября 2018 г. Павел Гусев 0 0

На три недели Харьков превратится в музыкальную столицу – 6 октября в областной филармонии открывается 25-й Международный музыкальный фестиваль «Харьковские ассамблеи: противление злу искусством»

В нынешнем году фестиваль посвящен выдающейся пианистке XIX века, супруге и первой исполнительнице сочинений Роберта Шумана Кларе Шуман, сообщила накануне открытия фестиваля его художественный руководитель, ректор Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского Татьяна Веркина. По ее словам, именно Клара Шуман стала главным героем «Ассамблей», вокруг которого сформирована художественная программа. Как отметила Татьяна Веркина, судьба немецкой пианистки дает возможность подумать о предназначении женщины в творчестве и жизни, о том, как преодолевать трудности, и о том, что человек может сделать, чтобы его жизнь была насыщенной, творческой и активной.



– Героя подсказывает время. И я убеждена, что на этот раз таким героем должна была стать только Клара Шуман. Следующий год будет юбилейным годом Клары. Это была уникальная женщина и музыкант. В XIX веке, когда не было ни поездов, ни условий, она ездила по всему миру с гастролями. А между тем у нее было восемь детей. Она играла на таком уровне, что даже титаны пианизма Мендельсон и Лист снимали шляпы, слушая ее. Она затмевала самого Роберта Шумана, который для нас стоит на первом плане, но тогда он был известен благодаря Кларе. Дело не в том, что она исполняла его музыку, а в том, что она вдохновляла его на создание гениальных произведений. Его и Брамса. И по тем темам, которые они использовали, мы слышим, какой талант был в душе этой женщины, – рассказала Татьяна Веркина.



Фестиваль будет проходить в течение трех недель. Публика сможет услышать игру музыкантов из разных стран - дирижеров Кристофа Адта (Германия), Юрия Насушкина (Испания) и Константина Лифшица (Швейцария); пианистов Вольфганга Манца (Германия), Уильяма Фонга, Майкла Белла (Великобритания), Юстаса Дварионаса (Литва), Стефании Аргентьери (Италия), Лидии Стратулат и Пабло Гальдо (Испания). Также выступят кларнетист Эстебан Вальверде (Испания), виолончелисты Денис Северин (Швейцария), Вен-Синн Янг (Германия), Разван Сумма (Румыния), Атанас Крастев (Болгария), певцы Кристиан Хильц (Германия) и Карен Радклифф (Великобритания), скрипач Петер Розенберг (Германия).



– Вольфган Манц будет играть потрясающий Концерт №1 Брамса. Он лауреат самых престижных международных конкурсов – Королевы Елизаветы, Ван Клиберна, конкурса в Лидсе. Константин Лифшиц в 1991 году участвовал в нашем первом фестивале, и на этот раз, уже будучи знаменитым на мировом уровне, приезжает на закрытие фестиваля всей семьей, – отметила Татьяна Веркина.



Также на фестивале выступят представители Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского - заслуженный артист Украины Юрий Кот и лауреат международных конкурсов Антоний Барышевский. Традиционно состоятся концерты классов ведущих профессоров Харьковского университета искусств, студентов вуза, кафедр камерного ансамбля, оркестровых струнных инструментов, духовых и ударных инструментов, пройдет совместный концерт кафедры специального фортепиано университета искусств и отдела специального фортепиано специализированной музыкальной школы-интерната.



Татьяна Веркина отметила, что по инициативе Совета молодых ученых при Министерстве культуры Украины в рамках фестиваля пройдет Третий конкурс музыкального искусства, в котором примут участие люди с высшим художественным образованием в возрасте до 40 лет включительно.



– Конкурс направлен на молодых педагогов. Этого в Украине не делал еще никто. В нынешнем году мастерство музыкантов будет оценивать жюри очень высокого уровня. Это ко многому обязывает, но мы верим в талант исполнителей, – отметила ректор университета.



Также в рамках фестиваля пройдут научно-практическая конференция «Женщина за пределами обычного: Клара Шуман, Фанни Мендельсон, Мария Шимановская...», презентации и творческие встречи. Музыканты из разных стран, в частности, Польши, Литвы, Германии, Великобритании, Швейцарии – проведут мастер-классы по игре на духовых, струнных инструментах и вокалу.