Харьков

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АО «Харьковоблэнерго» возглавил Василий Скопенко

АО «Харьковоблэнерго» возглавил Василий Скопенко
На основании распоряжения Кабинета Министров Украины по решению Наблюдательного совета АО «Харьковоблэнерго» исполняющим обязанности генерального директора энергетического предприятия назначен Василий Скопенко.
Новый глава АО «Харьковоблэнерго» имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях в энергетической отрасли. Василий Скопенко прошел путь от начальника Южного районного отделения энергосбыта АК «Харьковоблэнерго» в должности заместителя председателя правления-директора «Харьковэнергосбыт», а в дальнейшем – коммерческого директора ОАО «Киевоблэнерго».

Василий Скопенко имеет степень кандидата технических наук.

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