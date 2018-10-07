В День учителя педагогов поздравила Юлия Светличная

«Учитель - это детство. Учитель - это знания. Учитель - это человек, который помогает развиваться и выбрать путь в жизни.
Всегда с благодарностью и безграничным теплом вспоминаю свою первую учительницу - Валентину Ивановну. И хотя, к сожалению, уже нет возможности поздравить ее с праздником, незабываемыми остаются ее мудрость, выдержка, умение слышать и поддерживать.
Хороший учитель на всю жизнь останется другом своему ученику. А хороший ученик для кого-то сам станет учителем. Для каждого учителя крупнейшей победой является достижение его учеников.
Не забывайте учителей!
Поздравьте, позвоните, найдите теплые слова благодарности.
Поздравляю с Праздником!
Большая благодарность Вам за то, что учите, вдохновляете, поддерживаете! », - написала руководитель области на своей странице в Фейсбуке
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