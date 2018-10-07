Общество

  • 176
    •  / 

В День учителя педагогов поздравила Юлия Светличная

В День учителя педагогов поздравила Юлия Светличная
В День учителя председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная поздравила педагогов.


«Учитель - это детство. Учитель - это знания. Учитель - это человек, который помогает развиваться и выбрать путь в жизни.

Всегда с благодарностью и безграничным теплом вспоминаю свою первую учительницу - Валентину Ивановну. И хотя, к сожалению, уже нет возможности поздравить ее с праздником, незабываемыми остаются ее мудрость, выдержка, умение слышать и поддерживать.

Хороший учитель на всю жизнь останется другом своему ученику. А хороший ученик для кого-то сам станет учителем. Для каждого учителя крупнейшей победой является достижение его учеников.

Не забывайте учителей!

Поздравьте, позвоните, найдите теплые слова благодарности.

Поздравляю с Праздником!

Большая благодарность Вам за то, что учите, вдохновляете, поддерживаете! », - написала руководитель области на своей странице в Фейсбуке.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2808.48 грн
100 EUR 3231.44 грн
10 RUB 4.2152 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи