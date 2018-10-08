Украинские военные примут участие в крупнейших учениях НАТО 8 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Вооруженные Силы Украины примут участие в одних из крупнейших в истории НАТО стратегически-военных учениях Trident Juncture 2018, которые начнутся в Норвегии 25 октября.

«По сценарию учений многонациональная коалиция НАТО проводит масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Королевства Норвегия. Агрессором выступает выдуманная страна Муринус, по очертанию которой легко угадывается наш северный сосед», – говорится в сообщении Министерства обороны Украины.



Активная фаза учений с участием 45-тысячного межвидового контингента войск состоится с 25 октября по 7 ноября 2018 года. Кроме 29 стран НАТО в учениях будут принимать участие воинские подразделения из Швеции и Финляндии.