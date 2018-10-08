Украина

  • 127
    •  / 

Украинские военные примут участие в крупнейших учениях НАТО

Украинские военные примут участие в крупнейших учениях НАТО
Вооруженные Силы Украины примут участие в одних из крупнейших в истории НАТО стратегически-военных учениях Trident Juncture 2018, которые начнутся в Норвегии 25 октября.
«По сценарию учений многонациональная коалиция НАТО проводит масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Королевства Норвегия. Агрессором выступает выдуманная страна Муринус, по очертанию которой легко угадывается наш северный сосед», – говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Активная фаза учений с участием 45-тысячного межвидового контингента войск состоится с 25 октября по 7 ноября 2018 года. Кроме 29 стран НАТО в учениях будут принимать участие воинские подразделения из Швеции и Финляндии.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3231.44 грн
10 RUB 4.2152 грн
100 USD 2808.48 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи