Мир

  • 123
    •  / 

В США мужчина нашел сокровище, которое годами валялось под ногами: видео-факт

В США мужчина нашел сокровище, которое годами валялось под ногами: видео-факт
В США житель города Гранд-Рапидс (штат Мичиган) десятилетиями подпирал дверь 10-килограммовым метеоритом, стоимость которого на данный момент оценивается в 100 тысяч долларов.
По словам Дэвида Мазурека, в 1988 году он приобрел у фермера амбар, вместе с которым ему достался метеорит. Как сообщил фермер, метеорит упал на его заднем дворе в 1930-е годы.

Отмечается, что мужчина заинтересовался камнем, который использовал в качестве подпорки двери, после просмотра репортажа о метеоритах стоимостью несколько тысяч долларов.

Мазурек принес камень на анализ в геологическую лабораторию Центрального мичиганского университета, где установили, что он является железо-никелевым метеоритом массой более 10 килограммов.

Как сообщает издание, это шестой по размеру метеорит из 11 когда-либо найденных на территории Мичигана.

Интерес к метеориту, изучение которого продолжается, уже проявили минералогический музей штата Мэн и Смитсоновский институт.

Мужчина планирует продать находку и пожертвовать часть суммы Центральному мичиганскому университету.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3231.44 грн
10 RUB 4.2152 грн
100 USD 2808.48 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи