В США мужчина нашел сокровище, которое годами валялось под ногами: видео-факт 8 октября 2018 г. источник 0 0

В США житель города Гранд-Рапидс (штат Мичиган) десятилетиями подпирал дверь 10-килограммовым метеоритом, стоимость которого на данный момент оценивается в 100 тысяч долларов.

По словам Дэвида Мазурека, в 1988 году он приобрел у фермера амбар, вместе с которым ему достался метеорит. Как сообщил фермер, метеорит упал на его заднем дворе в 1930-е годы.



Отмечается, что мужчина заинтересовался камнем, который использовал в качестве подпорки двери, после просмотра репортажа о метеоритах стоимостью несколько тысяч долларов.



Мазурек принес камень на анализ в геологическую лабораторию Центрального мичиганского университета, где установили, что он является железо-никелевым метеоритом массой более 10 килограммов.



Как сообщает издание, это шестой по размеру метеорит из 11 когда-либо найденных на территории Мичигана.



Интерес к метеориту, изучение которого продолжается, уже проявили минералогический музей штата Мэн и Смитсоновский институт.



Мужчина планирует продать находку и пожертвовать часть суммы Центральному мичиганскому университету.