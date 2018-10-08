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Ученые объяснили, почему в будущем упадет спрос на секс-услуги

Ученые объяснили, почему в будущем упадет спрос на секс-услуги
Ученые из Туринского университета и Университета Осло выяснили, что мужчины, изучавшие в школах половое воспитание, реже пользуются услугами проституток и считают это занятие бесполезным.
Спрос на секс-услуги, по словам исследователей, будет меньше, если подросткам грамотно подадут информацию о возможных последствиях, пишет The Scottish Journal of Political Economy.

Несмотря на то, что мужчины среднего класса по-прежнему составляют «целевую аудиторию» у жриц любви, изучение возможных проблем, связанных с сексом за деньги, останавливает значительную часть желающих прибегнуть к услугам представительниц древнейшей профессии.

Изучая цифры, статус и жизненный опыт тысяч мужчин, учёные выяснили, что среди мужчин, которые хотя бы раз в жизни платили женщинам за секс, половое воспитание в школе проходили менее 50 процентов. А из мужчин, никогда не посещавших проституток, уроки полового воспитания в школе посещали почти 60 процентов.

Ученые заключают, что половое воспитание в ближайшее время будет так же востребовано, как и другие предметы. Учитывая показатели, исследователи считают, что в ближайшее время уроки полового воспитания могут «обвалить» спрос на проституток.

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