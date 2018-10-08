В Харькове под дождем пели и танцевали близнецы 8 октября 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

В Харькове прошел фестиваль близнецов, на который приехали почти 80 пар близнецов и четыре тройки тройняшек.

Даже дождь не испортил настроение участников красочного мероприятия, которое продолжалось три часа.



Открывал праздничную программу парад близнецов в сопровождении духового оркестра, сообщает PR-агентство Bagels&Letters. Веселая колонна близнецов, двойняшек и тройняшек в сопровождении духового оркестра прошлась по улице, и их радостно приветствовали гости и случайные зрители. Самыми младшими близнецами, участвовавшими в празднике, стали Богдан и Кирилл Герасимовы, которым исполнилось один год и десять месяцев, а самыми старшими – 75-летние Татьяна и Наталья Тверские.



Одним из ключевых моментов праздника стал «Конкурс двойных талантов», в котором прошедшие отбор участники фестиваля выступили со своими оригинальными номерами. В нем приняли участие прошедшие конкурсный отбор 11 пар близнецов и одна тройня. Участники показали зрителям настоящее шоу из оригинальных разноплановых номеров, среди которых были: вокал, хореография, спортивные и театральные этюды, дуэты на саксофонах, гитарах и виолончелях.



По-настоящему волнительным моментом для зрителей и конкурсантов стало объявление трех призовых мест. Третье место и два Power Bank достались девятилетним близнецам Артему и Никите Семашко за театрализованный этюд на стихи Юны Мориц. Второе место и две пары наушников получили 14-летние Александра и Мария Кушнаренко, объединившие в своем номере игру на саксофонах и приемы из карате. Победительницами конкурса и обладательницами главного приза — двух смартфонов – стали 19-летние сестры Ирина и Наталья Полонские, студентки Харьковской академии культуры. Все шестеро членов жюри высоко оценили номер девушек — театрализованный этюд «Морж и Плотник» по мотивам всемирно известной сказки «Алиса в Стране чудес».



Завершал фестиваль музыкальный дуэт «Анна-Мария», солистки которого Анна и Мария Опанасюк — тоже сестры-близняшки.