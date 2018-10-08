История

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В Харькове стартовала акция «Память рода»

В Харькове стартовала акция «Память рода»
Харьковчане и жители области могут поделиться фотографиями и историями своих семей, переживших Большой Голод – в Украине стартовала акция «Память рода».
Украинский институт национальной памяти собирает фотографии и истории семей, которые пережили Голодомор 1932-1933 годов. Целью проекта является поиск и сбор воспоминаний потомков тех, кто пережил Голодомор, и семейных фотографий периода до Великого Голода.

— К сожалению, время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше живых свидетелей Большого Голода, — говорят в институте. — Но воспоминания о том лихолетье сохраняют их дети и внуки, передавая из поколения в поколение как память рода. А еще — семейные фотографии. Особенно те, которые были сделаны до 1932 года. Те, на которых все еще живы, здоровы и уверены в том, что, вместе, семьей, удастся преодолеть любую беду. Эти фото тоже являются молчаливыми свидетелями ужасного преступления большевистской власти. Поделитесь вашими историями, найдите старые фотографии родных людей, переживших Большой Голод. Вспомним всех и каждого поименно.

Собранные свидетельства будут опубликованы на разработанном институтом сайте «85-я годовщина Голодомора» и распространяться на официальных страницах в социальных сетях. Кроме того, рассказы и фотографии войдут в отдельный сборник, издание которого инициирует институт. Также на основе этих материалов институт намерен сделать выставку совместно с Национальным музеем «Мемориал жертв Голодомора». И именно в музей будут переданы на хранение все полученные воспоминания и фотографии.

Семейные фото времен до Голодомора и собственные истории можно присылать по электронному адресу: uinp@memory.gov.ua и почтовому: 01021, Киев, ул. Липская, 16 с пометкой «Память рода» .

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