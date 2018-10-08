Харьков

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Харьковские дорожники неплохо запаслись солью

Харьковские дорожники неплохо запаслись солью
В Харьковской области собрали наибольший запас противогололедных материалов в Украине – дорожники к зиме уже запасли 142 вагона соли.
Ремонтные работы на местных дорогах области уже вышли на завершающий этап - из 80 объектов готовы 73. На следующей неделе за счет сэкономленных на тендерных процедурах средств отремонтируют 1,1 км дороги Харьков – Липцы. Параллельно с ремонтом дорожники активно готовятся к зиме.

– Уже заготовлено 142 вагона соли – это 70% от плана, и это самый большой показатель в Украине. Также ведем работы по заготовке песка. В настоящее время заготовлено около 65% от плана. На завершающем этапе – подготовка техники. В настоящее время, понимая тот опыт, который у нас есть, готовим тяжелую технику - бульдозеры, грейдеры, 11 роторных снегоочистителей. Также готовим комнаты отдыха, теплую одежду и обувь для сотрудников, – рассказал директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.

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