Харьковские дорожники неплохо запаслись солью 8 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области собрали наибольший запас противогололедных материалов в Украине – дорожники к зиме уже запасли 142 вагона соли.

Ремонтные работы на местных дорогах области уже вышли на завершающий этап - из 80 объектов готовы 73. На следующей неделе за счет сэкономленных на тендерных процедурах средств отремонтируют 1,1 км дороги Харьков – Липцы. Параллельно с ремонтом дорожники активно готовятся к зиме.



– Уже заготовлено 142 вагона соли – это 70% от плана, и это самый большой показатель в Украине. Также ведем работы по заготовке песка. В настоящее время заготовлено около 65% от плана. На завершающем этапе – подготовка техники. В настоящее время, понимая тот опыт, который у нас есть, готовим тяжелую технику - бульдозеры, грейдеры, 11 роторных снегоочистителей. Также готовим комнаты отдыха, теплую одежду и обувь для сотрудников, – рассказал директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.